شكرا لقرائتكم خبر عن متى يصبح ظهور الدم فى البراز خطيرًا؟ وهل هو علامة على هذا المرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون من المثير للقلق ملاحظة وجود دم في البراز، مما يشير إلى الكثير من الأمراض، والتي تشمل البواسير، ومرض كرون، أو حتى سرطان القولون، وفقًا للخبراء، يجب أن تقلق بشأن وجود دم في برازك وتسعى إلى العلاج الفوري ، بحسب موقع تايمز ناو.

يمكن أن يكون البراز الدموي أحد أعراض سرطان القولون - وهو نوع من السرطان يتكون في أنسجة القولون والمستقيم، الجزء الأول والأخير من الأمعاء الغليظة.

على الرغم من أنه يمكن علاجه وغالبًا ما يمكن شفاؤه إذا كان موضعيًا في الأمعاء، يجب تشخيص سرطان القولون أو القولون والمستقيم جيدًا في الوقت المناسب لذلك.

متى تقلق بشأن الدم في البراز؟

يقول الأطباء إذا رأيت دمًا أحمر فاتحًا عند التبرز، فمن المحتمل أن يأتي من مصدر في القولون أو المستقيم، مما يشير إلى البواسير الداخلية أو الخارجية، أو مرض التهاب الأمعاء - مثل مرض كرون، أو حتى سرطان القولون.

إذا كان لون دمك داكنًا وله قوام يشبه القطران، فقد يتسرب من أمعائك العلوية وقد يكون بسبب قرحة تنزف أحيانًا، ومع ذلك، عندما يختلط بالبراز، يمكن أن يخرج من المستقيم مما يشير إلى سرطان القولون والمستقيم لذا، فمن الأفضل أن تذهب فورًا إلى طبيبك وتحجز موعدًا لإجراء الفحوصات لمعرفة ما هو الأمر بالفعل.

وفقًا للأطباء، يتطور سرطان القولون من أورام حميدة أو نمو في البطانة الداخلية للقولون، إذا لم يتم اكتشاف سرطان القولون أو علاجه جيدًا في الوقت المناسب، فإنه ينتشر إلى العديد من المناطق الأخرى في الجسم ويمكن أن يهدد الحياة.

وفقا للإحصائيات إن خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم يبلغ حوالي 1 من 23 للرجال و1 من 25 للنساء. ومع ذلك، فإن الخطر يتزايد لدى البالغين الأصغر سنًا، حيث يكون الأشخاص المولودون بعد عام 1990 أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون بمرتين من أولئك المولودين في عام 1950.

علامات وأعراض أخرى لسرطان القولون

بخلاف البراز الدموي، يقول الأطباء أنه يمكنك أيضًا الإصابة بسرطان القولون دون أي أعراض. ومع ذلك، إذا لاحظت بعض العلامات، فقد تكون مشابهة للعديد من الحالات الأخرى الأقل خطورة أيضًا. هناك بعض العلامات الشائعة:

تغيرات مستمرة في عادات الأمعاء

إذا لاحظت إمساكًا أو إسهالًا مستمرًا، فهناك مشكلة ما تمر بها

قم بزيارة طبيبك إذا كنت تعاني من آلام في البطن بدون سبب معروف، ولا تختفي أو تؤلمك كثيرًا.

إذا كنت تشعر بالانتفاخ في بطنك طوال الوقت، والذي يستمر لأكثر من أسبوع، فقد يكون ذلك بسبب سرطان القولون

إذا لاحظت انخفاضًا غير مبرر في وزن جسمك عندما لا تحاول إنقاص الوزن، فاحصل على فحص

يمكن أن تكون نوبات القيء والغثيان المتكررة بدون سبب معروف علامة على هذا السرطان

التعب والإرهاق وضيق التنفس كلها أعراض لفقر الدم - وهو أحد أعراض سرطان القولون.