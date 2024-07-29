شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن يساعدك المشي على النوم بشكل أفضل؟ والان مع تفاصيل الخبر

المشي بانتظام هو وسيلة رائعة لتخفيف التوتر وطريقة رائعة لفقدان الوزن، ويمكن أن يعمل العجائب لصحتك الجسدية والعقلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المشي في الصباح أو في المساء يرتبط أيضًا بنوم جيد ليلاً، ووفقًا لعدة دراسات، فإنه يمكن للأنشطة البدنية مثل المشي أن تحسن بشكل كبير من راحتك وتساعدك على الاستيقاظ منتعشًا في الصباح، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

المشي في الهواء الطلق قبل النوم لا يساعدك فقط على هضم الطعام، بل يعرضك أيضًا للميلاتونين، وهو هرمون النوم الذي يمكن أن يساعدك على النوم، كما أن المشي مع عائلتك يمكن أن يعزز الشعور بالرفاهية ويمنحك فرصة للتواصل معهم.

فيما يلى.. فوائد المشي فى تعزيز جودة النوم المشي يحسن نوعية نومك

يمكن للأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل كبيرة في النوم أو الأرق الاستفادة أيضًا من المشي لأن النشاط البدني يمكن أن يساعدك على النوم لفترة أطول، ووفقًا لدراسة جديدة أجريت على أفراد أصحاء، ونُشرت في مجلة Sleep Health، فإن المشاركات الإناث ينمن بشكل أفضل إن لم يكن لفترة أطول عندما مارسن المشي بانتظام، لذا، حتى لو كنت تنام لمدة 7-8 ساعات المحددة، فإن المشي المنتظم سيساعدك على النوم بشكل أعمق.

قُم بالمشي الخفيف قبل النوم

يمكن أن يساعد المشي قبل الذهاب إلى السرير في تقليل التوتر بشكل كبير وإدخالك في وضع النوم، وقد يكون أحد الأسباب هو إنتاج هرمون النوم الميلاتونين الذي يحفزه الظلام، بالإضافة إلى ذلك، فإن الخروج من منزلك والانفصال عن التلفزيون والأجهزة الإلكترونية قد يرسل إشارة لجسمك للاستعداد لنوم جيد ليلًا، وقد أظهرت الأبحاث المنشورة في مجلة BMJ أن المشي قبل النوم يساعدك أيضًا على النوم بشكل أسرع.

المشي يمكن أن يعزز الصحة العقلية

يمكن أن يؤدي النشاط البدني إلى إطلاق هرمونات السعادة مثل الإندورفين، وهي النواقل العصبية التي تساعد على تقليل التوتر وتحسين الشعور بالرفاهية، فالأشخاص الذين يتمتعون بصحة نفسية جيدة بشكل عام ينامون بشكل أفضل.

يمكن أن يساعد المشي على تحسين وقت النوم وكفاءته

توصلت دراسة تحليلية لـ 66 دراسة نُشرت في المكتبة الهندية للطب إلى أن التمارين الرياضية الحادة تفيد معايير النوم المختلفة، بما في ذلك إجمالي وقت النوم وكفاءة النوم، كما تعمل التمارين الرياضية المنتظمة على تحسين جودة النوم ووقت بدء النوم.

المشي يساعد على جلب الوضوح العقلي

يساعدك المشي على توفير الوضوح والمساعدة في اتخاذ القرار، ووفقًا لبحث نُشر في مجلة "علم النفس التجريبي.. التعلم والذاكرة والإدراك"، يمكن أن يساعد المشي في فتح تدفق حر للأفكار، مما قد يساعد في حل المشكلات بشكل أفضل.