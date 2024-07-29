شكرا لقرائتكم خبر عن التجربة الأولى.. ما يجب على الأمهات تعليمه لبناتهن عن الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ الدورة الشهرية لدى معظم الإناث في سن الثانية عشرة تقريبًا، وهو الوقت الذي تصل فيه الفتاة إلى سن البلوغ، خلال هذه الفترة، ويمكن أن تطغى التحولات الجسدية المختلفة على المراهقات الصغيرات وتجعل من الصعب عليهن التعامل مع التغييرات.

وفقا لموقع onlymyhealth يمكن أن تكون التجربة شاقة، نظرًا لرؤية الدم والإحراج على الفتاة الصغيرة، تقع على عاتق الأم مسؤولية التهدئة وتوجيه أطفالهم.

ما التغيرات الجسدية المتوقعة

تُعرف أيضًا باسم بداية الحيض، وقد تأتي الدورة الشهرية الأولى مصحوبة بعدة تغيرات في الجسم، على سبيل المثال، يعد نمو الثدي علامة شائعة، وقد تكون هناك أيضًا بعض التغيرات العاطفية بسبب التحولات الهرمونية، وقد تعاني بعض النساء أيضًا من تقلصات أو الشعور بالانتفاخ في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية.

أخبري طفلتك أيضًا أنه من الطبيعي تمامًا رؤية إفرازات مهبلية، وهي طريقة جسمك للحفاظ على الأشياء نظيفة ومتوازنة هناك، أخبريها أن عدم انتظام الدورة الشهرية في البداية أمر طبيعي أيضًا، حيث قد يستغرق الأمر بضع دورات حتى يستقر الجسم على نمط منتظم.

بحسب مكتب صحة المرأة الأمريكية، فإن الدورة الشهرية الطبيعية تحدث عادة بين 24 و38 يومًا وتستمر لمدة 2-7 أيام، ومع ذلك، بالنسبة للفتيات اللاتي مررن للتو بأول دورة شهرية لهن، فقد تكون الدورة غير منتظمة.

شرح متلازمة ما قبل الحيض

تشير متلازمة ما قبل الحيض (PMS) إلى مجموعة من الأعراض التي تعاني منها العديد من النساء قبل حوالي أسبوع أو أسبوعين من الدورة الشهرية.

تشمل الأعراض الشائعة ما يلي

الانتفاخ

الصداع

الكآبة

لماذا تعتبر النظافة أثناء الدورة الشهرية مهمة؟

تعتبر صحة الدورة الشهرية والنظافة الشخصية أمرين بالغي الأهمية، حيث يمكن أن يؤثرا على الصحة ويؤثران أيضًا على احترام المرأة لذاتها الصحة النفسية.

تشكل النظافة الشخصية السيئة أثناء فترة الحيض مخاطر صحية خطيرة تتراوح من التهابات الجهاز التناسلي والبولي إلى التهابات مثل التهاب الكبد B.

منتجات الدورة الشهرية

عندما تبدأ طفلتك رحلتها الشهرية، تأكدي من تثقيفها حول خياراتها، فهناك مجموعة متنوعة من منتجات النظافة الشهرية، ومن المهم أن تجعلي كل واحدة منها في متناول طفلك. بعض المنتجات الشائعة تشمل:

الفوط الصحية: وهي عبارة عن قطع قماشية يمكن التخلص منها أو إعادة استخدامها، وتحتوي على نواة ماصة، وترتديها في ملابسك الداخلية، وهي ببساطة تلتصق بظهر لاصق، ويجب تغييرها بانتظام طوال فترة الحيض.

السدادات القطنية: وهي سدادات ناعمة ذات شكل أسطواني، يتم إدخالها مباشرة في المهبل لجمع تدفق الدورة الشهرية، ويجب إزالتها واستبدالها كل بضع ساعات.

أكواب الدورة الشهرية: وهي عبارة عن أكواب قابلة لإعادة الاستخدام يتم إدخالها في المهبل لجمع دم الدورة الشهرية وليس امتصاصه، ويمكن ارتداؤها لفترات أطول من الفوط الصحية أو السدادات القطنية ويجب تفريغها وشطفها بشكل دوري.

وفقا لدراسة نُشرت في مجلة Osong Public Health and Research Perspectives، أن أكثر أنواع منتجات النظافة الشهرية شيوعًا المستخدمة في جميع الفئات العمرية كانت الفوط الصحية التي تُستعمل لمرة واحدة، تليها الفوط الصحية القماشية، والسدادات القطنية.