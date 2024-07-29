شكرا لقرائتكم خبر عن النساء أكثر عرضة لنقص الحديد.. أطعمة تساعدك فى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

نقص الحديد هو حالة يفتقر فيها الجسم إلى الحديد، وهو معدن مهم، عندما يفتقر جسمك إلى الحديد، فقد يؤدي ذلك إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فقر الدم هو حالة لا يحتوي فيها جسمك على ما يكفي من الهيموجلوبين أو خلايا الدم الحمراء المطلوبة لنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم وذلك يؤثر على قدرة جسمك على نقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم ويؤدي هذا في النهاية إلى التعب والضعف والدوخة وضيق التنفس والعديد من المشكلات الأخرى، بحسب موقع تايمز ناو.

في الحالات الشديدة، حيث يكون الهيموجلوبين منخفضًا جدًا، يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فشل الجهاز التنفسي ومشاكل القلب ومضاعفات الحمل وغيرها.

إحدى الطرق لتعزيز مستويات الحديد لديك هي تناول الأطعمة الغنية بالحديد.

أطعمة يجب أن تتناولها لتحسين مستويات الحديد اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء هي واحدة من أفضل مصادر الحديد الهيمي. هذا النوع من الحديد يمتصه الجسم بسهولة. يمكن أن يساعد تناول اللحوم الحمراء في تعزيز مستويات الحديد لديك. القطع الخالية من الدهون هي الأفضل لأنها تساعد في الحفاظ على التوازن بين تناول الحديد والصحة العامة.

الدجاج

الدجاج والديك الرومي من المصادر الجيدة للحديد الهيمي. تحتوي اللحوم الداكنة على نسبة حديد أعلى من اللحوم البيضاء. يمكن أن يساعد إضافة الدواجن إلى نظامك الغذائي في تحسين مستويات الحديد لديك.

الأسماك

الأسماك مثل السلمون والتونة والماكريل إلى جانب المحار مثل المحار والمحار والروبيان غنية بالحديد الهيمي. توفر هذه الأطعمة أيضًا عناصر غذائية أخرى مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية المهمة لصحة القلب.

خضروات ورقية

السبانخ والكرنب والخضروات الورقية الداكنة الأخرى هي مصادر ممتازة للحديد غير الهيمي. في حين أن الحديد غير الهيمي لا يتم امتصاصه بكفاءة مثل الحديد الهيمي، فإن هذه الخضروات غنية أيضًا بفيتامين سي الذي يساعد على تحسين امتصاص الحديد.

البقوليات

الفاصوليا والعدس والحمص والبازلاء غنية بالحديد غير الهيمي وهي طعام للنباتيين كما أنها غنية بالبروتين والألياف، وهذا يجعلها إضافة جيدة لنظامك الغذائي.

البذور والمكسرات

بذور اليقطين وبذور السمسم والكاجو غنية بالحديد. وهي جيدة كوجبات خفيفة أو يمكن إضافتها إلى الوجبات لزيادة تناول الحديد. يمكن أن يساعد إضافة مجموعة متنوعة من المكسرات والبذور إلى نظامك الغذائي في الحفاظ على مستويات الحديد لديك.

الفواكه المجففة

الفواكه المجففة مثل المشمش والزبيب والخوخ غنية بالحديد. كما أنها تمنحك دفعة سريعة من الطاقة. يمكن أن تساعد إضافة الفواكه المجففة إلى نظامك الغذائي في تعزيز مستويات الحديد لديك بشكل طبيعي.

الحبوب المدعمة بالحديد

هناك العديد من الحبوب والخبز والمعكرونة المدعمة بالحديد. يمكن أن تكون هذه الأطعمة طريقة جيدة لزيادة تناول الحديد، وخاصة لأولئك الذين يعانون من قيود غذائية.