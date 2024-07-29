شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية فعّالة للحروق الطفيفة.. حلول بسيطة لتسكينها وعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

الحروق سواء كانت ناجمة عن حوادث الطهي أو التعرض لأشعة الشمس، هي إصابة منزلية شائعة، وفي حين تتطلب الحروق الشديدة عناية طبية فورية، يمكن علاج العديد من الحروق الطفيفة بشكل فعال في المنزل، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

الخطوة الأولى التي يجب عليك اتخاذها هي وضع المنطقة المحروقة برفق تحت الماء الجاري البارد. يمكن أن يساعد وضع الماء البارد على الحرق من الدرجة الأولى أو الثانية لمدة 20 دقيقة في تخفيف الحرق وتبريد الجلد ومنع حدوث ضرر إضافي،

يساعد الماء البارد على خفض درجة حرارة الجلد، مما يقلل من تلف الأنسجة ويمنع تفاقم الحرق. كما أنه يخفف الألم ويقلل التورم عن طريق تضييق الأوعية الدموية. أو يمكنك وضع قطعة قماش نظيفة وباردة ورطبة على الحرق. وتجنب وضع الثلج مباشرة على الحرق، لأنه قد يسبب المزيد من الضرر للجلد.

جل الصبار

يمكنك تهدئة المنطقة المصابة بوضع جل الصبار عليها، فهو يحتوي على مركبات تقلل الالتهابات، وتساعد في إصلاح الجلد، وتوفر إحساسًا بالبرودة. كما يتمتع الصبار بخصائص مضادة للميكروبات، مما يساعد في منع العدوى.

حمام الشوفان

يحتوي دقيق الشوفان على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على التهدئة ويعمل على تكوين حاجز وقائي على الجلد ويخفف من الحكة والألم. قم بإذابة كوب من دقيق الشوفان الغروي في حمام فاتر وانقع فيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة. يجب ألا يكون ماء الحمام ساخنًا جدًا لمنع تفاقم الحرق.

زيت جوز الهند

يمكنك أيضًا استخدام زيت جوز الهند لعلاج الحروق. يتمتع زيت جوز الهند بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. ويحتوي على أحماض دهنية تساعد على تهدئة الجلد وتقليل الالتهاب وتعزيز الشفاء. بالإضافة إلى ذلك، فهو يشكل طبقة واقية تساعد في الحفاظ على رطوبة الحرق ومنع العدوى.

خل حمض التفاح

يحتوي خل التفاح على خصائص مطهرة يمكن أن تساعد في تنظيف الحرق ومنع العدوى. كما أنه يعزز الشفاء ويقلل الألم بسبب محتواه من حمض الأسيتيك. قم بتخفيف خل التفاح بكمية مساوية من الماء ثم ضعه على الحرق باستخدام كرة قطنية. اتركه حتى يجف في الهواء. تجنب استخدام الخل غير المخفف، لأنه يمكن أن يهيج الحرق.

أكياس الشاي

يمكنك أيضًا نقع كيس شاي في ماء بارد ووضعه على الحرق لمدة 10-15 دقيقة. يُفضل الشاي الأسود لهذا العلاج. فهو يحتوي على مادة التانين التي تساعد على تقليل الألم والالتهاب كما أن كيس الشاي البارد يوفر تأثيرًا مهدئًا. يجب التأكد من أن كيس الشاي نظيف ومبرد قبل وضعه على الحرق.

