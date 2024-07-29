شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنواع من الشاي هتخلصك من دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

من الأسئلة الشائعة التي يطرحها الأشخاص الذين يحاولون إنقاص وزنهم هي: هل يمكنني شرب الشاي أثناء إنقاص الوزن؟ وتتوقف الإجابة على حسب المكونات التي يتضمنها كوب الشاي الخاص بك، في الحقيقة هناك طرق صحية وغير صحية لإعداد فنجان الشاي الخاص بك خاصة فى الصباح، وبالنسبة لتطلعاتك إلى إنقاص الوزن أو التخلص من دهون البطن على وجه التحديد، فإن أي شاي يحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر هو أمر محظور تمامًا، وهناك الكثير من البدائل الصحية للاختيار من بينها والتي يمكن أن تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، وخفض مستويات الكوليسترول الضار، وتعزيز المناعة، ومحاربة الالتهابات، والوقاية من السرطان وأمراض القلب، وغيرها من الفوائد الصحية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 أنواع من الشاي للتخلص من دهون البطن وتنحيف محيط الخصر بما يعزز أهدافك في إنقاص وزنك:

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من الفلافونويد والكاتيكين والأحماض الأمينية والبوليفينول والفيتامينات والمعادن المهمة، ويمكن أن يكون إضافة رائعة لنظامك الغذائي لفقدان دهون البطن، حيث تقول الأبحاث إنه يساعد في تعزيز التمثيل الغذائي وأكسدة الدهون .

وفي بحث نُشر في مجلة Molecules، وجد أن تناول الشاي بانتظام، بما في ذلك الشاي الأخضر، قد يساعد في تقليل وزن الجسم ونسبة الخصر.

شاي القرفة

يمكن أن يساعد شاي القرفة على تقليل بوصات من خصرك بعدة طرق، حيث تشتهر هذه التوابل بفوائدها في تقليل الدهون وتسريع عملية التمثيل الغذائي وتعزيز الهضم والمساعدة على الاسترخاء، ووفقًا لبحث نُشر في Clinical Nutrition ESPEN، وهو منشور رسمي للجمعية الأوروبية للتغذية السريرية وأبحاث التمثيل الغذائي، فإن ماء القرفة يساعد على حرق الدهون بشكل فعال ويسهل رحلة إنقاص الوزن.

الشاي الصينى

يشتهر الشاي الصيني التقليدي بقدرته على التخلص من دهون الجسم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسمنة، وقد وجدت دراسة نشرتها مجلة الطب التكاملي الصينية، أن شرب هذا الشاي لمدة ستة أسابيع يمكن أن يساعد في تقليل نسبة الدهون في الجسم ومحيط الخصر أيضًا، كما وجدت دراسة أخرى نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن شرب الشاي الصينى يمكن أن يتحكم في الشهية ويؤدي إلى زيادة في إنفاق الطاقة.

شاي الكركم

يحتوي شاي الكركم على مركب مفيد يسمى الكركمين وله خصائص حرق الدهون مما يساعد في فقدان دهون البطن، وتكشف الدراسات أن تناول الكركمين يرتبط بخفض الوزن ومؤشر كتلة الجسم بالإضافة إلى محيط الخصر.

شاي الزنجبيل

قد يكون شاي الزنجبيل المفضل لديك هو المفتاح للتخلص من دهون البطن، فقط إذا لم تضف إليه الكثير من السكر أو منتجات الألبان، ويساعد شاي الزنجبيل على تحسين عملية التمثيل الغذائي وتحفيز الجسم على حرق المزيد من الطاقة، ومن المعروف أيضًا أن الزنجبيل يعزز إنتاج الإنزيمات الهضمية، ويمكن لشاي الزنجبيل أن يمنح بطنك مظهرًا أنحف عن طريق تقليل الانتفاخ، وتشير الدراسات أيضًا إلى أن الزنجبيل قد يزيد من توليد الحرارة، وهي العملية التي تنتج الحرارة في الجسم، والتي يمكن أن تساعدك على حرق الدهون.