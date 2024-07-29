شكرا لقرائتكم خبر عن للستات فى الـ30.. فحوصات مبكرة تحمى من مخاطر هذه الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

مع انتقال النساء إلى الثلاثينيات من العمر، غالبًا ما يجدن أنفسهن يواجهن مسئوليات متعددة، بما في ذلك الحياة المهنية والأسرة والنمو الشخصي، وفي خضم هذه الفترة المزدحمة، قد يأتي الحفاظ على الصحة في المرتبة الثانية في بعض الأحيان.

ومع ذلك، فإن الثلاثينيات هي عقد حاسم لوضع الأساس للصحة على المدى الطويل، وفقًا لموقع نيوز 18 تلعب الفحوصات الصحية المبكرة دورًا حاسمًا في تحديد وإدارة المشكلات الصحية المحتملة قبل أن تصبح شديدة.

فقر الدم، وخاصة فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، منتشر بشكل كبير بين النساء، تساهم عوامل مثل فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية والحمل ونقص التغذية بشكل كبير في هذه الحالة، قد تعاني النساء في الثلاثينيات من العمر غالبًا من أعراض مثل التعب والضعف والشحوب، والتي يمكن أن تؤثر بشدة على جودة حياتهن. يمكن للفحص المنتظم من خلال فحوصات الدم اكتشاف فقر الدم مبكرًا، مما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب مع التعديلات الغذائية والمكملات الغذائية لتحسين الصحة العامة ومستويات الطاقة.

5 أعراض تواجه المرأة السمنة والأمراض المرتبطة بنمط الحياة

في السنوات الخمس عشرة الماضية، ارتفعت معدلات السمنة بشكل كبير، ولهذه الزيادة في السمنة تأثير متتالي على أمراض نمط الحياة الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات العظام، ويمكن أن تؤدي مقاومة الأنسولين المرتبطة بالسمنة إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2، في حين يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى ارتفاع ضغط الدم وإجهاد القلب، وعلاوة على ذلك، يمكن أن تسبب السمنة مشاكل في المفاصل، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام المبكرة، وتعتبر الفحوصات الصحية المنتظمة، بما في ذلك تقييمات مؤشر كتلة الجسم ومستويات السكر في الدم وملامح الدهون، ضرورية لمراقبة وإدارة الوزن والحالات الصحية ذات الصلة بشكل فعال.

اضطرابات الغدة الدرقية

تعد اضطرابات الغدة الدرقية، وخاصة قصور الغدة الدرقية، أكثر شيوعًا عند النساء منها عند الرجال وغالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد لفترات طويلة، غالبًا ما تُعزى أعراض مثل التعب وزيادة الوزن وتقلبات المزاج إلى الإجهاد أو نمط الحياة المزدحم. يمكن أن تؤدي مشاكل الغدة الدرقية غير المعالجة إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والعقم ومشاكل الصحة العقلية، يمكن أن يساعد الفحص المنتظم لوظيفة الغدة الدرقية من خلال اختبارات الدم التي تقيس مستويات هرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH) في التشخيص المبكر والإدارة الفعالة.

ارتفاع معدل الإصابة بأمراض القلب

يساعد التصوير المقطعي المحوسب المتخصص للقلب الطبيب على اكتشاف وقياس نسبة الكالسيوم في الشرايين التاجية للقلب، حتى لو لم تظهر عليك أي أعراض. وبناءً على نسبة الكالسيوم، سينصحك الطبيب إذا كنت بحاجة إلى تناول أدوية أو تغيير نمط حياتك لتقليل خطر الإصابة بمشاكل القلب في المستقبل.

خطر الإصابة بهشاشة العظام المبكرة

يمكن أن تؤدي السمنة واختلال التوازن الهرموني إلى هشاشة العظام المبكرة لدى النساء، يمكن أن تؤدي هذه الحالة، التي تتميز بضعف العظام وهشاشتها، إلى كسور وأمراض خطيرة، لذا يجب على النساء في الثلاثينيات من العمر التفكير في إجراء اختبارات كثافة العظام، خاصة إذا كان لديهن عوامل خطر مثل التاريخ العائلي لهشاشة العظام، أو نمط الحياة المستقر.

فحص سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي

يعد سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان انتشارًا بين النساء، ويمكن أن يؤدي الكشف المبكر من خلال الفحص المنتظم إلى تحسين نتائج العلاج ومعدلات البقاء على قيد الحياة بشكل كبير، يُنصح بإجراء مسحات عنق الرحم واختبارات فيروس الورم الحليمي البشري للكشف عن سرطان عنق الرحم، في حين أن التصوير الشعاعي للثدي وفحوصات الثدي أمران حاسمان للكشف عن سرطان الثدي.