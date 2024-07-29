شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مرضية خطيرة تظهر على الشامة.. وإزاى تفرقها عن الحسنة العادية والان مع تفاصيل الخبر

الشامات مش كلها علامات جمال، تسعد الفتيات عندما تظهر لديهن شامة في الوجه كدلالة على علامة الحسن، لطالما كانت الشامة أو "الحسنة" علامة جمال، وتزيد من نقاط "التميز" عند السيدات بشكل خاص، ولا شك أنها هذه الحسنات البنية والسوداء، علامة جمال، ولكن هل هذا الوجه الجميل، يخفى وراءه حقيقة مرضية ؟!

من المهم الانتباه للعلامات الدالة التي تظهر على الشامة، ويمكن من خلالها التنبؤ بمشكلة سرطانية فيها، ومن أبرز تلك العلامات غير الطبيعية وفقًا للدكتور رضوى عراقى اخصائى الجلدية جامعة شبين الكوم، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :

أن تكون الشامة بارز وليست غائرة بالجلد

أن تكون "متحرشفة" الجوانب أي شكلها لا يكون دائريا منتظما بل متعرجا

أهم علامة تظهر في كونها تكبر بإستمرار وتنتشر في أماكن كثيرة بالجسم

أن تظهر الشامة فجأة وبنمو وتكاثر غير طبيعى وملحوظ

وفى السياق ذاته ذكر تقرير نشر في موقع cancerresearch المعنى بالأورام السرطانية وأمراضها، أن التغيرات الجلدية بشكل عام على سطح الجلد علام غير صحية، وقد تكون دالة على الإصابة بمشكلة جلدية سرطانية في المستقبل، ولعل "الشامات" أهم هذه العلامات الظاهرة البارزة، التي تؤكد الإصابة بمشكلة سرطانية مستقبلا، ومن أبرز علامات الشامات في الطبيعية :

أن يكون لون الشامة غير طبيعي أو تكون متغيرة اللون

النزيف من الشامة

الحكة الشديدة في الشامة

شامات متقشرة مزعجة

ونصح التقرير بضرورة الاهتمام بالتوجه للطبيب المختص عند ظهور شامة غير طبيعية، ولابد من المتابعة والبحث الدائم وراء أية حسنة جديدة تظهر على الجلد في أي منطقة من مناطق الجلد من خلال مختص يحدد طريقة التعامل السليمة معها