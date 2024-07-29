شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تطلق مشروعا جديدا لتصنيع لقاح ضد أنفلونزا الطيور بتقنية mRNA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها، إنه تم اليوم إطلاق مشروع جديد يهدف إلى تسريع تطوير لقاحات إنفلونزا الطيور البشرية (H5N1) المرشحة باستخدام الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) وإتاحتها للمصنعين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث ستقود الشركة المصنعة الأرجنتينية Sinergium Biotech هذا الجهد بالاستفادة من منظمة الصحة العالمية وبرنامج نقل تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) التابع لمجموعة براءات الاختراع للأدوية (MPP).

وأضافت أنه تم إطلاق برنامج نقل تكنولوجيا mRNA، الذي طورته منظمة الصحة العالمية بشكل مشترك، في يوليو 2021 بهدف بناء القدرات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لتطوير وإنتاج لقاحات تعتمد على mRNA، حيث طورت شركة Sinergium Biotech، وهي شريكة في برنامج نقل تكنولوجيا mRNA، لقاحات مرشحة لفيروس أنفلونزا الطيور H5N1 وتهدف إلى إثبات المفهوم في النماذج السريرية المسبقة.

بمجرد الانتهاء من حزمة البيانات السريرية المسبقة، سيتم مشاركة التكنولوجيا والمواد والخبرة مع شركاء التصنيع الآخرين، مما يساعد في تسريع تطوير لقاحات مرشحة لفيروس أنفلونزا الطيور H5N1، وتعزيز جهود الاستعداد للجائحة.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن هذه المبادرة توضح سبب إنشاء منظمة الصحة العالمية لبرنامج نقل تكنولوجيا mRNA - لتعزيز البحث والتطوير والإنتاج في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بحيث يكون العالم عندما يصل الوباء التالي مستعدًا بشكل أفضل لشن استجابة أكثر فعالية وأكثر إنصافًا".

وقال تشارلز جور، المدير التنفيذي لبرنامج نقل تكنولوجيا mRNA: "عندما أنشأنا برنامج نقل تكنولوجيا mRNA مع منظمة الصحة العالمية، كان هدفنا تمكين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من قيادة جهود التنمية، وتعزيز التعاون، ومشاركة الموارد، ونشر المعرفة"، "يجسد هذا المشروع رؤيتنا ويظهر التزامًا قويًا بالاستعداد والاستجابة للأوبئة في المستقبل".

تشكل فيروسات إنفلونزا الطيور خطرًا كبيرًا على الصحة العامة نظرًا لانتشارها على نطاق واسع بين الحيوانات وإمكانية تسببها في جائحة مستقبلية، ويكمل هذا التطور العمل الجاري في إطار الاستعداد لجائحة الإنفلونزا لتحسين وتعزيز تبادل فيروسات الإنفلونزا التي قد تسبب جائحة بشرية وزيادة قدرة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على الوصول إلى اللقاحات.

وقال الدكتور جارباس باربوسا، مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية: "إن هذا الإعلان يؤكد على أهمية تنويع الابتكار وإنتاج التقنيات الصحية جغرافياً بما في ذلك الاعتراف بالقدرات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وكذلك أهمية التخطيط المبكر للوصول إلى المعرفة والتقنيات وتبادلها أثناء عمليات البحث والتطوير".

وقال الدكتور أليخاندرو جيل، الرئيس التنفيذي لشركة سينيرجيوم: "إن قدرة سينيرجيوم المعززة واستعدادها لتطبيق خبرتنا على فيروس أنفلونزا الطيور H5N1 ستلعب دورًا حيويًا في هذا الجهد نحو الاستعداد العالمي للوباء، وأود أيضًا أن أشكر منظمة الصحة للبلدان الأمريكية التي لعبت أيضًا دورًا فعالاً من خلال الدعم القوي الذي تقدمه للشركات المصنعة الإقليمية في الأمريكتين، نحن متحمسون لمواجهة هذا التحدي الصحي العام وسيواصل فريق البحث والتطوير لدينا العمل بشكل وثيق مع شركاء البرنامج".

منذ إنشائه، قام برنامج نقل تكنولوجيا mRNA بتطوير وتنفيذ منصة تم استخدامها لتحديد المناعة والفعالية والسلامة للقاح كورونا المرشح في النماذج الحيوانية قبل السريرية.

ويعد مركز افريجين المركز الذي تم فيه إنشاء المنصة، ويتم الآن نقل هذه التكنولوجيا إلى شركاء التصنيع لتكييفها وتعزيزها لأهداف أمراض حرجة أخرى، إن التقدم الذي أحرزه برنامج نقل تكنولوجيا mRNA هو جزء حيوي من جهود منظمة الصحة العالمية لتحسين توافر لقاحات mRNA والوصول إليها واستخدامها من أجل تحقيق مساواة أفضل في اللقاحات على مستوى العالم.