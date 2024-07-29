شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة للشعور بالسعادة من الجبن القريش إلى المكسرات والان مع تفاصيل الخبر

هناك علاقة قوية بين نوعية الطعام والشعور بالسعادة، أو الحزن، ولذا يجب التعرف علي الأطعمة التي تجعلك تشعر بالسعادة والفرح، لتجنب المشاعر السلبية والحزن الذي قد يقودك للمرض، وذلك وفقا لموقع healthshots.

يمكن للطعام أن يجعلك سعيدًا لأنه يؤثر على كيمياء المخ والهرمونات التي ينتجها الجسم، بالإضافة إلى توفير الفوائد الغذائية، وهناك العديد من الأطعمة، خاصة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي تطلق هرمون السيروتونين، وهو ناقل عصبي مرتبط بتنظيم الحالة المزاجية.

فيمكن أن تؤدي الأطعمة مثل الموز والأفوكادو والمكسرات أيضًا إلى إنتاج الدوبامين، المرتبط بالمتعة والمكافأة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطعمة التي تستمتع بها، مثل الشيكولاتة، أن تحفز إطلاق الإندورفين، وهي مواد كيميائية في الدماغ تعمل كمسكنات طبيعية للألم ومحسنات للمزاج.

وقدم التقرير، أبرز 10 أطعمة لكي تشعر بالسعادة، ومنها: 1. العدس

إن تناول شيء بسيط مثل العدس يمكن أن يجعلك سعيدًا لأنه مصدر جيد للتريبتوفان ويوفر البروتينات والعناصر الغذائية الأساسية. التريبتوفان هو حمض أميني أساسي لا يمكن لجسم الإنسان إنتاجه ويجب استهلاكه. تشير دراسة نُشرت في Philosophical Transactions إلى أن مكملات التريبتوفان يمكن أن تزيد من مستويات السيروتونين في الجسم. وهذا بدوره يمكن أن يقلل من المشاجرات ويزيد من الود.

2. الحمص

الحمص من الأطعمة التي تساعد على تحسين الحالة المزاجية، فهو غني بالتريبتوفان كما أنه يحتوي على كمية جيدة من الألياف والبروتين، ويمكن تناوله في السلطات أو في صنع الحمص، كما يحتوي الحمص على المغنيسيوم الذي يساعد في وظائف الأعصاب، كما أن السيلينيوم والزنك يساعدان في مكافحة الاكتئاب والقلق، كما جاء في الدراسة التي نشرت في مجلة Nutrients .

3. الجبن القريش

الجبن القريش أو الجبن الأبيض غني بالبروتين والتريبتوفان. ويمكن استخدامه في العديد من أطباق الكاري والسلطات. وتكشف دراسة نُشرت في مجلة Advances in Nutrition أن بروتينات الألبان يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل لأنها غنية بالتريبتوفان.

4. المكسرات

المكسرات مثل اللوز والجوز غنية بالتريبتوفان والدهون الصحية. ويمكن تناولها كوجبات خفيفة أو إضافتها إلى الحلويات والأطباق المختلفة. وتربط دراسة استمرت عشر سنوات، ونُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية ، بين استهلاك المكسرات وانخفاض الإصابة بالاكتئاب بنسبة 23 في المائة.

5. بذور اليقطين

بذور اليقطين ، المعروفة أيضًا باسم بذور اليقطين، غنية بالتريبتوفان ويمكن إضافتها إلى السلطات والزبادي أو تناولها كوجبة خفيفة. يمكن أن تكون بذور اليقطين أيضًا مضادة للاكتئاب، ويمكن الترويج لها كعلاج للاكتئاب أيضًا، وفقًا لهذه الدراسة التي نُشرت في مجلة Scientific African .

6. الحليب

الحليب ومنتجات الألبان هي أيضًا أطعمة يمكن أن تجعلك سعيدًا لأنها تحتوي على التربتوفان ويمكن تضمينها في نظامك الغذائي على شكل حليب أو لبن زبادي أو لبن رائب. يمكنك الاستمتاع بالحليب على شكل كوب من الحليب الدافئ أو الحلوى. تحتوي منتجات الألبان أيضًا على مواد يمكن أن تخفف من أعراض الاكتئاب. تسمى هذه المواد بيتا كازومورفين ويمكن أن تؤثر على مستقبلات السيروتونين في الدماغ، وفقًا لهذه الدراسة التي نُشرت في Critical Reviews in Food Science and Nutrition .

7. الشوفان

الشوفان أيضًا من الأطعمة التي قد تجعلك سعيدًا، فهو غني بالتريبتوفان ويمكن استخدامه في أطباق الإفطار مثل دقيق الشوفان أو كمكون في العديد من الوصفات الأخرى. كما أنه يسهل إنتاج السيروتونين في الجسم، مما يساعدك على البقاء هادئًا وتحسين نومك.

8. البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة مصدر جيد للكربوهيدرات وتحتوي على التربتوفان. ويمكن استخدامها في الكاري أو اليخنات أو تحميصها ببساطة. تكشف دراسة نُشرت في مجلة Nutrients أن الكاروتينات ألفا وبيتا كاروتين، والتي توجد بمستويات عالية جدًا في البطاطا الحلوة ذات اللحم البرتقالي، يمكن أن تساعد في علاج الاكتئاب لدى الشباب.

9. الشيكولاتة الداكنة

يمكن تناول الشيكولاتة الداكنة كما هي أو يمكن استخدامها كجزء من الحلويات، فهي تحتوي على مركبات يمكنها تعزيز مستويات السيروتونين، بالإضافة إلى توفير تأثير محسن للمزاج. كما ذكرت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية أن 85% من الشيكولاتة الداكنة التي تحتوي على الكاكاو تحتوي على البريبايوتكس التي يمكن أن تؤثر على البكتيريا المعوية، وهذا يمكن أن يحسن الحالة العاطفية بسبب الارتباط بين الأمعاء والدماغ.

10. الأفوكادو

إلى جانب قوامه الكريمي وطعمه اللذيذ، فإن الأفوكادو مليء بالعناصر الغذائية. فهو غني بفيتامين ب3 وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويساهم في إنتاج السيروتونين، كما ارتبط علميًا بتحسين الحالة المزاجية. أضف الأفوكادو إلى السلطات أو السندويشات أو كوجبة خفيفة مستقلة لإضافة جرعة من السعادة إلى يومك. كما أن الأفوكادو له مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى. اقرأ هنا لمعرفة المزيد.

