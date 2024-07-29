شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تجعل عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أمرًا سيئًا لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

الحصول على قسط كافٍ من النوم يحافظ على صحتك ويطيل عمرك، ويعتبر النوم العميق المتواصل أحد أسرار الحياة الطويلة، فهو يمنح الجسم الراحة ويعيد شحن طاقته لليوم التالي، كما يعمل النوم على تحسين القدرة على التفكير، ويعطي إحساسًا بالوضوح ويجعل الدماغ حادًا، كما يحافظ على صحة القلب وقدرته على العمل بشكل جيد، وبشكل عام، فإن النوم الجيد ليلاً يضمن لك صحتك، وعندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، فقد تكون معرضًا لخطر الإصابة بمشاكل صحية، وفقًا لما نشره موقع .thehealthsite

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة فإن قلة النوم قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة وزيادة فرص الإصابة لدى الأطفال والمراهقين والبالغين، ويؤثر قلة النوم على الذاكرة ويؤدي إلى إبطاء القدرة على التفكير.

المخاطر الصحية لقلة النوم 1 - اضطرابات الصحة العقلية

يرتبط قلة النوم بتطور مشاكل الصحة العقلية، فالأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب والقلق، كما يمكن أن يسبب قلة النوم القلق والتوتر أثناء الليل، و قلة النوم تثير المشاعر السلبية.

2 - مرض قلبي

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. ويمكن أن يؤثر ذلك على الهرمونات ويسبب التوتر والسمنة والالتهابات، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. وتوصي جمعية القلب الأمريكية بالنوم لمدة 7-9 ساعات للوقاية من أمراض القلب المزمنة والحفاظ على اللياقة البدنية.

3 - ارتباك

قد يؤدي قلة النوم إلى شعورنا بالتعب والبطء، وقد يؤثر ذلك سلبًا على صحة الدماغ ويسبب مشاكل في التفكير، وقد يؤدي عدم النوم بشكل كافٍ إلى الارتباك وعدم الوضوح، وقد يجعلك تشعر بالارتباك طوال الوقت، وقد تجد نفسك غارقًا في أحلام اليقظة أو تشعر بالنعاس أثناء النهار.

4 - الخَرَف

إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم، فقد يزيد ذلك من خطر إصابتك بالخرف، وفي بحث أجرته كلية الطب بجامعة هارفارد، وجد أن كبار السن الذين ينامون أقل من 5 ساعات كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بمرتين من أولئك الذين ينامون أكثر من 6 ساعات. وبينما لا يزال العلماء يحاولون فهم العلاقة بين قلة النوم والخرف، يُقال إن النوم غير السليم يؤدي إلى تراكم اللويحات، مما يؤدي إلى الخرف ومشاكل الدماغ الأخرى.

5 - السكري

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، أظهرت الدراسات أن قلة النوم يمكن أن تجعل الأشخاص غير قادرين على تحمل الجلوكوز. كما تشير الدراسات إلى أن قلة النوم يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم وتؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، يجب على مرضى السكري محاولة الحصول على قسط كافٍ من النوم لتنظيم مرض السكري لديهم.