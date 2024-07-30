شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض لو ظهرت على طفلك تدل على إصابته بمرض السكر النوع الأول.. طبيب يوضح والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الزقازيق العام، إن مرض السكر النوع الأول قد انتشر عند الأطفال بدرجة كبيرة، مضيفًا أن هناك أعراضًا إذا لاحظتيها على طفلك لا بد أن تطمئنى عليه، لأنها يمكن أن تدل على إصابته بمرض السكر.

وأوضح أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة، أن أعراض مرض السكر النوع الأول التي يمكن أن تظهر على طفلك تشمل:

-زيادة التبول والشعور بالعطش.

-زيادة الشهية أو الجوع الشديد.

-فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر

-رائحة النفس الكريهة.

-رائحة البول الكريهة.

-التبول اللاإرادي أثناء النوم خاصة إذا كان الطفل بصحة جيدة ولا يعانى من تبول لا إرادى من قبل.

علاج مرض السكري من النوع الأول

وبحسب موقع "كليفيلاند كلينيك" يحتاج الأشخاص المصابون بمرض السكري من النوع الأول إلى الأنسولين الصناعي كل يوم، عدة مرات في اليوم حتى يعيشوا ويتمتعوا بصحة جيدة. كما يحتاجون إلى محاولة الحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن نطاق صحي.

نظرًا لأن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على مستوى السكر في الدم، فإن إدارة مرض السكري من النوع الأول معقدة وتعتمد على كل حالة على حدة.

تتضمن ثلاثة من المكونات الرئيسية لإدارة مرض السكري من النوع الأول ما يلي:

الأنسولين.

مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم.

حساب الكربوهيدرات.