شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. 9 نصائح لحماية قدميك من القدم السكري والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكري من الأمراض المزمنة المنتشرة، حيث يؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم، يجلب معه مجموعة من المضاعفات التي تشكل عدوى القدم السكرية، ووفقا لموقع hindustantimes.

وفقًا لدراسات حديثة، فإن الأفراد المصابين بداء السكري معرضون بشكل ملحوظ لخطر الإصابة بعدوى القدم، ويؤكد هذا الاتجاه المثير للقلق على أهمية الإدارة الاستباقية والالتزام بإرشادات العناية بالقدم.

حيث تكشف البيانات الحديثة أن حوالي 15% من الأفراد المصابين بالسكري سوف يصابون بقرحة القدم أثناء حياتهم، ويتراوح معدل انتشار الاعتلال العصبي المحيطي السكري من 16% إلى 66% في دراسات مختلفة. ويؤدي الاعتلال العصبي السكري، حيث يفقد الشخص القدرة على الشعور بأي إحساس في قدميه، إلى زيادة فرص الإصابة وبالتالي خطر البتر.

إن حوالي 80% من قرح القدم السكرية التي لا تلتئم الجروح تنتج عن اعتلال الأعصاب السكري، ومن المثير للقلق أن ما يصل إلى 50% من هذه القرح قد تصاب بالعدوى، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الغرغرينا، وفي أسوأ الحالات، بتر الأطراف السفلية.

علامات التحذير المبكرة مثل تورم القدم أو الكاحل، أو برودة القدمين أو الساقين بشكل كبير، أو تغير اللون (تغير لون القدمين أو أصابع القدمين إلى الأحمر أو الأزرق أو الأسود)، أو الألم في الساقين أثناء الراحة أو بعد المشي، أو القروح المفتوحة (مهما كانت صغيرة)، أو الجروح غير الملتئمة، أو أظافر القدم الغارزة في اللحم، أو مسامير القدم والمسامير، أو عدم نمو الشعر على القدم، تستدعي فحص القدم الفوري واتخاذ التدابير الوقائية.

وفيما يلي بعض النصائح الأساسية للعناية بالقدم لمريض السكر، ومنها:

1. اغسل قدميك بانتظام: حافظ على نظافة قدميك عن طريق غسلهما كل يوم بالماء الدافئ والصابون.

2. جفف قدميك جيدًا: من المهم للغاية تجفيف قدميك جيدًا، وخاصة بين أصابع القدم حيث يمكن أن تتطور العدوى الفطرية مثل قدم الرياضي. إذا كانت بشرتك بين أصابع القدمين مبللة باستمرار، فإن وضع الكحول الجراحي باستخدام قطعة من القطن يمكن أن يساعد في تجفيف المنطقة.

3. ترطيب البشرة بانتظام: إذا كانت بشرتك جافة، ضعي كريمًا مرطبًا على كامل القدم باستثناء المنطقة بين أصابع القدم. تجنبي المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من الزيوت المعدنية لأنها لا تتسرب إلى الجلد مثل المرطبات الطبيعية.

4. قص الأظافر بعناية وبانتظام: قص أظافرك بانتظام باستخدام مقص أظافر جيد ونظيف. تجنب قطف أظافرك أو قص جوانبها لمنع أظافر القدمين الغارزة في اللحم، وهو أمر مهم بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض مزمنة أخرى.

5. كن حذرًا مع الجلد الخشن: إذا كنت بحاجة إلى إزالة الجلد الخشن من قدميك، فافعل ذلك برفق باستخدام حجر الخفاف المبلل. تجنب محاولة قطع الجلد الخشن أو مسامير القدم، لأن هذا قد يؤدي إلى مضاعفات مؤلمة.

6. تنظيف الجوارب كل يوم: قم بتغيير الجوارب إلى زوج نظيف من الجوارب كل يوم.

7. ارتدِ حذاءً جيدًا: اختر حذاءً بطول وعرض وعمق مناسبين، بحيث يوفر دعمًا كافيًا. إذا كنت بحاجة إلى ارتداء أحذية بكعب عالٍ للعمل، فحاول ارتداء حذاء مريح أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه أو كلما أمكن ذلك طوال اليوم.

8. الحركة: مارس الرياضة بانتظام للحفاظ على الدورة الدموية في القدمين وتحسينها. ومن المفيد ممارسة 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني يوميًا.

9. اطلب المشورة الطبية: لا تسمح لمشاكل القدم بالتفاقم. إذا شعرت بأي ألم أو انزعاج في القدم، فاستشر طبيب أمراض القدم.

