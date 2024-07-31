شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول ماء الزنجبيل الخام بعد الوجبات.. يعزز الهضم ويقلل الغثيان والان مع تفاصيل الخبر

الزنجبيل، المعروف في المطبخ الهندي والطب التقليدي، أظهر فوائد صحية عديدة. يحتوي ماء الزنجبيل على مغذيات أساسية ومركبات نشطة بيولوجيًا تعمل على تحسين الهضم وتقليل الغثيان وتخفيف ارتداد الحمض وتعزيز التمثيل الغذائي وتقوية وظيفة المناعة، بالإضافة إلى ذلك، كان له فوائد في إزالة السموم وتحسين الدورة الدموية، أصبح هذا المشروب سهل التحضير إضافة يومية قيمة لتحسين الصحة.

يعد الزنجبيل أحد أهم العناصر الأساسية في كل مطبخ، كما أنه يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية القوية وله خصائص علاجية، ومنذ عصور، تم استهلاك هذه التوابل البسيطة بطرق عديدة ومثيرة للاهتمام لتعزيز الصحة وعلاج بعض الأمراض والوقاية منها، وفقًا لموقع "Healthline".

لماذا ماء الزنجبيل؟

الزنجبيل غني بالعناصر الغذائية الأساسية والمركبات النشطة بيولوجيًا، بما في ذلك فيتامين سي وفيتامين ب6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة القوية مثل جينجيرول وشوجول، وتساهم هذه العناصر الغذائية والمركبات في خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات والجهاز الهضمي وتعزيز المناعة، ويمكن أن يساعد شرب ماء الزنجبيل في تعظيم هذه الفوائد، وفيما يلي.. بعض الأسباب الأخرى لإدراج الزنجبيل في النظام الغذائي اليومي، وخاصة بعد الوجبات الثقيلة.

يعزز الهضم

يحتوي الزنجبيل الخام على مركبات نشطة مثل جينجيرول وشوجول، والتي تحفز إنتاج الإنزيمات الهضمية وتجعل ماء الزنجبيل منشطًا هضميًا، حيث تساعد هذه الإنزيمات في تكسير الطعام بكفاءة أكبر، مما يقلل من خطر الانتفاخ والغازات وعسر الهضم، ويمكن أن يساعد شرب ماء الزنجبيل بعد الوجبات على تسهيل الهضم وتخفيف الانزعاج.

يقلل من الغثيان

يُستخدم الزنجبيل على نطاق واسع لمكافحة الغثيان ودوار الحركة، وذلك بفضل المركبات الموجودة في ماء الزنجبيل الخام التي تساعد على تهدئة بطانة المعدة وقمع الغثيان، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للانتفاخ المفاجئ وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم الارتياح بعد تناول الطعام، ويمكن أن يوفر تضمين ماء الزنجبيل في روتينك راحة سريعة ويدعم صحة المعدة بشكل عام.

علاج ارتداد الحمض

بالنسبة لأولئك المعرضين لارتداد الحمض أو حرقة المعدة، يمكن أن يوفر ماء الزنجبيل الخام راحة مهدئة، ويساعد الزنجبيل على تقليل إنتاج حمض المعدة ويعزز الأداء السليم للعضلة العاصرة المريئية السفلية، وهي العضلة التي تمنع الحمض من التدفق مرة أخرى إلى المريء، حيث يمكن أن يساعد شرب ماء الزنجبيل بعد الوجبات في منع وتخفيف الانزعاج المرتبط بارتداد الحمض.

يعزز عملية التمثيل الغذائي

يتمتع الزنجبيل بخصائص حرارية، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في زيادة معدل التمثيل الغذائي لديك، حيث يمكن أن يعزز تناول ماء الزنجبيل الخام بعد الوجبات قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية ودعم إدارة الوزن، ويساعد التمثيل الغذائي فى التحويل الفعال للطعام إلى طاقة، ومنع تراكم الدهون الزائدة، والمساهمة في الحصول على وزن صحي.

تقوية جهاز المناعة

الزنجبيل هو مصدر قوي لمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات تعزز جهاز المناعة، وتلعب الفيتامينات والمعادن الموجودة في ماء الزنجبيل الخام، مثل فيتامين سي والزنك، دورًا حاسمًا في الدفاع عن الجسم ضد العدوى والأمراض، لذلك يساعد الاستهلاك المنتظم لماء الزنجبيل على تقوية الاستجابة المناعية ويمكن أن يقلل من احتمالية الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

يزيل سموم الجسم

يمكن أن يساعد شرب ماء الزنجبيل الخام في إزالة السموم من خلال تعزيز التخلص من السموم من الجسم، حيث يعمل الزنجبيل كمدر طبيعي للبول، ويشجع على طرد الفضلات، بالإضافة إلى ذلك، تساعد خصائصه المضادة للأكسدة في تحييد الجذور الحرة، وتقليل الإجهاد التأكسدي ودعم الصحة العامة.

يحسن الدورة الدموية

يعزز الزنجبيل الدورة الدموية عن طريق إرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، ويضمن تحسين الدورة الدموية توصيل الأكسجين والمواد المغذية بكفاءة إلى مختلف الأعضاء والأنسجة في جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن يساعد شرب ماء الزنجبيل بعد الوجبات في الحفاظ على تدفق الدم الصحي وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

يوازن مستويات السكر في الدم

يمكن أن يساعد ماء الزنجبيل الخام في استقرار مستويات السكر في الدم، مما يجعله إضافة مفيدة لأولئك الذين يديرون مرض السكري أو ما قبل السكري، حيث يساعد الزنجبيل على تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات الجلوكوز، مما يقلل من ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يدعم الاستهلاك المنتظم التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل أفضل ويساهم في تعزيز الصحة الأيضية العامة.

تخفيف آلام الدورة الشهرية

يستخدم الزنجبيل تقليديًا لتخفيف الانزعاج المصاحب للدورة الشهرية، ويمكن أن يساعد في تقليل شدة ومدة آلام الدورة الشهرية.

يحسن صحة الجلد

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات في الزنجبيل في تحسين صحة الجلد عن طريق تقليل حب الشباب والبقع ومشاكل الجلد الأخرى، ويمكن أن يؤدي شرب ماء الزنجبيل الخام للحصول على بشرة أكثر وضوحًا وإشراقًا.

كيفية تحضير ماء الزنجبيل الخام

تقشير وتقطيع جذر الزنجبيل الطازج إلى قطع صغيرة، ثم على 2-3 أكواب من الماء وإضافة شرائح الزنجبيل لها وتركها تغلي على نار هادئة لمدة 5-10 دقائق، صفي شرائح الزنجبيل واترك الماء يبرد قليلاً قبل الشرب.