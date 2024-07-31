شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص فيتامين ب والان مع تفاصيل الخبر

الشعور بالتعب وآلام العظام دون سبب معين واضح قد يكون دليلا على نقص بعض العناصر الغذائية وأبرزها فيتامين ب، وأكد التقرير المنشور عبر موقع healthshots أن العناصر الغذائية مصدر للطاقة لنظامك، والفيتامينات ضرورية، وبشكل خاص يعد تناول بعض الفيتامينات بانتظام أمرًا مهمًا لجسمك، ومن الفيتامينات التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على صحة الجهاز العصبي فيتامين ب، ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى تعريض صحتك للخطر.

فيتامين ب ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي في الجسم، كما يلعب دورًا حيويًا في الجهاز العصبي المركزي، والذي يشمل الدماغ والحبل الشوكي، ليس هذا فحسب بل إن فيتامين ب ضروري أيضًا لصحة الجلد والشعر والأظافر، لا ينتج جسمك فيتامين ب بشكل عام، بل عليك الحصول عليه من المكملات الغذائية أو بعض الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين.

يمكن تخزين هذا الفيتامين في جسمك لمدة تصل إلى 4 سنوات، وفقًا لبيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه قابل للذوبان في الماء، لذلك يتخلص جسمك منه عن طريق التبول إذا كان هناك بعض الفائض في نظامك، ومع ذلك فإن تناول فيتامين ب بشكل غير كافٍ يمكن أن يؤدي إلى نقص. يمكن أن يحدث نقص عندما يكون الفيتامين في جسمك منخفضًا جدًا بحيث لا يلبي احتياجاته اليومية للجسم.

ما نقص فيتامين ب؟

فيتامين ب عنصر غذائي أساسي مطلوب لجسمك لإنتاج الطاقة ومعالجة الحمض النووي وتعزيز عمل الجهاز العصبي، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، الولايات المتحدة الأمريكية، فتعتبر بر المستويات التي تقل عن 200 بيكوجرام لكل مليلتر (بيكو جرام / مل) من هذا الفيتامين نقصًا، ووفقًا لدراسة نُشرت في Nutrients فإن نقص فيتامين ب أكثر شيوعًا لدى كبار السن حيث تقل القدرة على امتصاص هذا الفيتامين مع تقدم العمر. ومع ذلك، يمكن أن يؤثر على الشباب والأطفال والنساء الحوامل أيضًا.

أعراض نقص فيتامين ب

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين ب في نظامك إلى ظهور العديد من الأعراض، بما في ذلك..



تعب

بشرة شاحبة أو صفراء

الصداع

أعراض الاكتئاب

إسهال

غثيان

إمساك

الانتفاخ أو الغازات

صعوبة في التركيز

ألم في الفم واللسان

اشتعال

حرقان في اليدين والقدمين (تنميل)

تقلصات العضلات وضعفها

ضعف التوازن والتنسيق

الضعف الجنسي لدى الرجال

مشاكل في الرؤية

تهيج

أسباب نقص فيتامين ب

يمكن أن يحدث نقص فيتامين ب بسبب بعض المشاكل الصحية الأساسية، بما في ذلك..

- فقر الدم ا هو حالة من أمراض المناعة الذاتية تجعل من الصعب على الجسم امتصاص فيتامين ب12، إذا تُرِكَ دون علاج، فقد يتسبب فقر الدم في حدوث مشكلات طبية خطيرة قد تؤثر حتى على الجهاز العصبي، كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى نقص فيتامين ب 12 وفقر الدم الضخم الأرومات، وهو أكثر عرضة للإصابة بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وفقًا للمعهد الوطني للصحة.

- مشاكل في الجهاز الهضمي، يمكن أن يحدث نقص فيتامين ب 12 بسبب حالات تؤثر على الأمعاء الدقيقة مثل مرض كرون أو مرض الاضطرابات الهضمية أو نمو البكتيريا، قد يشير التهاب المعدة الضموري، وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية تتميز بترقق بطانة المعدة، إلى أنك لا تمتص ما يكفي من فيتامين ب 12 لأن جسمك ينتج حمض الهيدروكلوريك والعوامل الجوهرية غير الكافية في معدتك.

- نقص فيتامين ب في الغذاء، قد يحدث نقص فيتامين ب لدى الأشخاص الذين لا يتناولون ما يكفي من الفيتامين الطبيعي أو الذين لا يتناولون أطعمة غنية بهذا الفيتامين، يجب عليك إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين ب لتجنب العواقب السلبية.