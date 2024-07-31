شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لعلاج الدمامل بشكل سريع.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

الدمامل عبارة عن عدوى جلدية بكتيرية تسبب ظهور كتل حمراء قد تكون مؤلمة، حيث تظهر الدمامل على شكل كتلة حمراء على الجلد قد تكون مملوءة بالصديد، وتتكون الدمامل على بصيلات الشعر، وعلى الرغم من أن الدمامل قد تظهر في أي مكان على الجسم، إلا أنها تظهر غالبًا في المناطق المتعرقة، ويمكن أن تختلف العديد من أنواع الدمامل المختلفة في شدتها، وكذلك المنطقة التي توجد فيها.

ويمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية الأساسية مثل مرض السكري إلى ظهور الدمامل أيضًا، في حين أن معظم الدمامل تلتئم بشكل مستقل، فهناك بعض الطرق للتخلص من الدمامل بسرعة، وذلك وفقا لموقع healthshots.

هناك بعض الطرق العملية التي يمكنك اتباعها والتي قد تساعدك في علاج الدمامل، ومنها..الخطوة 1.. تنظيف المنطقة

تذكر هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة أن الخطوة الأولى لعلاج الخراج هى نقع قطعة قماش في ماء ساخن ووضع كمادات دافئة على المنطقة المصابة عدة مرات في اليوم، استخدم الصابون المضاد للبكتيريا لتنظيف المنطقة، وكذلك أي صديد، قم بتغطية المنطقة المصابة بشاش.

الخطوة الثانية.. الدواء

بالنسبة للدمامل الصغيرة، يمكن أن يساعد وضع مرهم مضاد حيوى بسيط في تقليل العدوى وشفاء الجلد دون ترك علامات أو ندوب، ومع ذلك إذا كنت تعاني من عدوى أكبر، مثل الدمامل أو الإكثيمة أو الخراج العميق، فمن الضروري تصريف القيح من خلال إجراء مناسب مع طبيب الأمراض الجلدية، كما تحتاج أيضًا إلى البدء في تناول المضادات الحيوية عن طريق الفم بناءً على حساسية زراعة القيح. المكورات العنقودية الذهبية هي بكتيريا شائعة تسبب هذه الالتهابات.

الخطوة 3.. المضادات الحيوية

يتم إعطاء المضادات الحيوية في حالة حدوث مضاعفات، يمكن وصفها في شكل أقراص أو سائل ويمكن أيضًا إعطاؤها عن طريق الوريد، وفقًا لهذه الدراسة التي نشرتها المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، اعتمادًا على العدوى وتاريخ المريض، وخاصة في الأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة، يتم اختيار المضادات الحيوية المحددة لعلاج العدوى ومنع تكرارها. يتم إعطاؤها إذا كان الغليان على منطقة الوجه، أو إذا كان لديك عدة غليان، أو إذا كان المرض ينتشر أو إذا كنت تعاني من الحمى أو ضغط دم غير منتظم أو تنفس سريع.

الخطوة 4.. العلاجات الإضافية

قد يكون هناك بعض العلاجات الإضافية التي قد تشمل مضادات الحموضة، والبروبيوتيك لتطوير المناعة، والضمادات المناسبة لتعزيز الشفاء السريع دون ندبات.