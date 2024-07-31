جامعة طيبة تُنظم المؤتمر الدولي الرابع لمستجدات التأهيل الطبي تحت شعار ” نحو نمط حياة صحي “

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

تُنظم جامعة طيبة بالمدينة المنورة المؤتمر الرابع لمستجدات التأهيل الطبي تحت شعار ” نحو نمط حياة صحي “، بمشاركة 50 متحدث دولي ومحلي يقدمون من خلاله ورش عمل واستشارات طبية وجلسات علمية، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 11 سبتمبر المُقبل.

ويهدف المؤتمر الذي سيُقام في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، إلى تعزيز التعليم المستمر للتأهيل الطبي في المملكة، وتحسين خدمات إعادة التأهيل الطبي في المدينة المنورة على وجه الخصوص والمملكة بشكل عام، وتطبيق آخر المستجدات الطبية المبنية على الأدلة والبراهين في مجال اعادة التأهيل الطبي، بالإضافة إلى الوقوف على نتائج البحوث الحديثة في الممارسة السريريه وتشجيع المتخصصين في الرعاية الصحية لتحديث معارفهم في مجال التأهيل الطبي، وتوفير اجتماع للمتخصصين في الرعاية الصحية لتبادل المعرفة والأفكار على المستوى الأكاديمي، وكذلك تعزيز مستويات عالية من مهنة الرعاية الطبية بين صانعي السياسات وتأثيرها على نتائج الصحة.

كما سيهدف المؤتمر أيضاً إلى الانفتاح على الدول المتقدمة في مجال الاعاقة وتبادل الخبرات فيما بينها في مجال التأهيل الطبي وتبني الأطروحات من خلال الأوراق العلمية وما يتم طرحة من تأكيد على طرائق التشخيص وتقنيات العلاج مع ضرورة تفعيل نتائج الأبحاث المقدمة في المؤتمر.

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