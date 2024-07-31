استشاري: “التقدم في العمر والتعرض المزمن لضربات الشمس والتدخين” أبرز أسباب إصابة العين بالماء الأبيض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أكد استشاري الجلوكوما والماء الأبيض الدكتور “عبدالرحمن الضرّاب”، أن الماء الأبيض الذي يصيب العين هو “عتامة” يصيب العدسة بشكل مباشر.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “صباح السعودية”، أن أسباب إصابة العين بالماء الأبيض هي تقدم الإنسان في العمر والتعرض المزمن لضربات الشمس وكذلك التدخين.

وأوضح أن من أعراض الإصابة بالماء الأبيض في العين النزول التدريجي في النظر، أو إحساس الشخص بضبابية في الرؤية.

وأشار إلى أن عملية الماء الأبيض في العين تتضمن زراعة عدسة لتمكين الرؤية مرة أخرى، لأنه بدون زراعة عدسة يصبح النظر ضعيفا جدا.

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