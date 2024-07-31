شكرا لقرائتكم خبر عن العنب بألوانه.. مشروب خارق لصحة الأطفال.. يعزز النمو ويمدهم بالطاقة والان مع تفاصيل الخبر

فاكهة الصيف أحد أهم أنواع الفاكهة المتنوعة التي تمد بالطاقة والحيويو والنشاط وكذا الفيتامينات والعناصر التي يحتاجها الجسم، جسم طفلك بشكل خاص يحتاج للنمو والبناء وكذلك القوة والصلابة وخاصه في فصل الصيف حتى لا يشعر بالخمول والتأثر بحرارة الجو

وفقا لتقرير نشر في موقع mom junction ، فإن هناك عصير خارق يحتوي على الكثير من المزايا والفوائد لصحة الطفل بشكل خاص، تغفل للكثير من الأمهات عن تقديمه لاطفالهن، فهو يعزز من البناء والصحة والقوة والطاقه.

عصير العنب المتوافر وبكثرة في فصل الصيف بأنواعه المختلفة يعزز من صحة طفلك ويقدم له الكثير من الفوائد منها:

يقدم عصير العنب كم من البوتاسيوم هام جدا لصحة طفلك خلال فصل الصيف وتوازن المياه في جسمه

يعزز من ضبط ضخ الدم في الجسم كما يقلل من فرص إصابته بمشكلات في الكلى

يعزز من نسب البوتاسيوم وبنسبه عالية في فصل الصيف

يعزز من مناعة الطفل لاحتوائه على فيتامين سي الهام لتعزيز قوة جسمه وأعصابه

يعزز من الكالسيوم الذي يقوي من عظام وأسنان الطفل

يعزز الترطيب العميق لجسم الطفل نظرا لاحتواءه على نسبة عالية من المياه والسكريات أيضا

ينظم حركه الأمعاء ويعزز من التمتع بجهاز هضمي جيد لطفلك

يقلل العنب من الالتهابات في الجسم والتي تكثر الأصابة بها خلال فصل الصيف عند الأطفال



يحتوي عصير العنب على نسبة من السكريات جيدة للغاية مما يعزز القوة والنشاط لطفله ويولد لديه الطاقة