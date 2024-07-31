شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك سخونية وسيلان أنف فى الصيف.. كيف نفرق بين الأنفلونزا وكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعانى الكثير من الأشخاص من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا مثل الحمى والسعال ونزلات البرد والتهاب الحلق، ومع ذلك، نظرًا لأن هذه الأعراض تشبه أعراض كورونا، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت هذه الزيادة تشير إلى وجود سلالة خفيفة من فيروس كورونا أم مجرد انفلونزا، فى هذا التقرير نتعرف على الفرق بين كورونا والانفلونزا، بحسب موقع تايمز ناو.



وفقًا للأطباء، يمكن أن تحاكي الأعراض حالات متعددة تشمل الأنفلونزا ومشاكل الجهاز التنفسي التحسسية المرتبطة بالتلوث وعدوى فيروس كورونا.



الأنفلونزا مرض تنفسي معدي تسببه فيروسات تصيب الأنف والحنجرة وأحيانًا الرئتين. ويسبب مرضًا خفيفًا إلى شديد. الأعراض التي تظهر عادةً فجأة ويمكن أن تشمل:



الحمى أو القشعريرة

السعال

التهاب الحلق

سيلان الأنف أو احتقانه

آلام العضلات أو الجسم

الصداع

التعب والإرهاق

القيء والإسهال، على الرغم من أن هذا أكثر شيوعًا عند الأطفال منه عند البالغين

كيف نفرق بين كورونا والأنفلونزا؟

نظرًا لتشابه أعراضهما، فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا أو كورونا هي إجراء الاختبار.



في الولايات المتحدة، يُعزى ظهور الفيروس من جديد إلى حد كبير إلى المتغيرات الجديدة - المتغيرات الفرعية FLiRT و LB.1 - التي يُعتقد أنها من نسل متغير Omicron. تميل هذه السلالات الجديدة إلى الخضوع للتحور، مما يوفر دخولًا سهلاً للفيروس إلى نظام الجسم والتهرب من المناعة الناجمة عن العدوى السابقة أو التطعيمات، مما يؤدي إلى زيادة قابلية الانتقال.



ومع ذلك، تقول الدراسات أنه على الرغم من وجود حالات متفرقة من كورونا ، فإن الاتجاه هو زيادة في الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا.

كيف تنتشر الأنفلونزا؟

يقول الأطباء أن فيروس الأنفلونزا يمكن أن ينتشر بشكل مباشر أو غير مباشر عند ملامسة شخص آخر مصاب. تشمل الطرق الشائعة للإصابة بالأنفلونزا ما يلي:



إذا كان شخص ما حولك يسعل أو يعطس أو يتحدث. يمكن أن تنتقل القطرات إما إلى يديك أو تتحرك عبر الهواء لتدخل إلى أنفك أو فمك.

عن طريق لمس سطح ملوث

عن طريق لمس أيدي أو وجه شخص مصاب بالأنفلونزا

من هم الأكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا؟

وفقًا للأطباء، يمكن أن تزيد بعض المشكلات الصحية من خطر إصابتك بمرض شديد بسبب الأنفلونزا، ومنها:



الإصابة بالربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن

وجود تاريخ من أمراض الكلى أو الكبد أو الجهاز العصبي أو القلب أو الأوعية الدموية، بما في ذلك السكتة الدماغية

وجود حالة تسبب مشاكل في وظائف العضلات أو تجعل من الصعب السعال أو البلع أو إزالة السوائل من مجاري الهواء

الإصابة بمرض السكري

ضعف الجهاز المناعي

اضطراب في الدم

السمنة وزيادة الوزن.



