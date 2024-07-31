شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية صادمة: بعض منتجات الشيكولاتة تشمل معادن ثقيلة تفوق التوصيات والان مع تفاصيل الخبر

حذرت دراسة جديدة من جامعة جورج واشنطن من أن العديد من منتجات الكاكاو تحتوي على مستويات مثيرة للقلق من المعادن الثقيلة السامة.

وفقا لمجلة Frontiers in Nutrition قام الباحثون بتحليل 72 نوعا من الأطعمة التي تحتوي على الكاكاو ـ بما في ذلك الشوكولاتة الداكنة، التي كثيراً ما يُشاد بها باعتبارها علاجاً صحياً للقلب ـ على مدى ثماني سنوات، ووجدوا أن 43% من المنتجات تحتوي على كمية من الرصاص تفوق التوصيات، في حين أن 35% منها تتجاوز حدود مادة الكادميوم.

ومن المثير للدهشة حسبما قال الباحثون إن المنتجات التي تحمل علامة المنتجات العضوية تحتوي على مستويات أعلى من الرصاص والكادميوم مقارنة بالمنتجات غير العضوية، ويمكن أن يأتي التلوث من التربة أو يحدث أثناء التصنيع.

قد لا تشكل حصة واحدة من هذه العناصر التي تحتوي على الكاكاو مخاطر صحية كبيرة، ولكن تناول عدة حصص منها قد يشكل ذلك.

وقالت الباحثة التي قادت الدراسة: "نحن جميعا نحب الشيكولاتة، ولكن من المهم أن نتناولها باعتدال كما هو الحال مع الأطعمة الأخرى التي تحتوي على معادن ثقيلة، بما في ذلك الأسماك الكبيرة مثل التونة ".

وأضاف، أستاذ مشارك في الأبحاث السريرية والقيادة في كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة جورج واشنطن: "على الرغم من أنه ليس من العملي تجنب المعادن الثقيلة في طعامك تمامًا، إلا أنه يجب أن تكون حذرًا بشأن ما تأكله وكميته".

وفقًا لـ NYC Health، يمكن أن يؤدي التعرض للرصاص إلى ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الدماغ والكلى والصحة الإنجابية ، وتشمل أعراض التسمم بالرصاص الصداع وتشنجات المعدة والإمساك وآلام العضلات والمفاصل وصعوبة النوم والتعب والتهيج وفقدان الرغبة الجنسية.

كما يمكن أن تؤدي سمية الكادميوم إلى الشعور بالقشعريرة والحمى وآلام العضلات، والتعرض المزمن للكادميوم قد يؤدي إلى أمراض الكلى والعظام والرئة.