متى يجب عليك إجراء اختبار التهابات المسالك البولية؟

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عدوى المسالك البولية هي عندما تدخل البكتيريا إلى المسالك البولية، والتي تشمل الكلى أو المثانة أو مجرى البول، والنساء أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية مقارنة بالرجال، إذا اقتصرت العدوى على المثانة، فقد تكون مؤلمة ومزعجة، ومع ذلك، يمكن أن تحدث مشاكل صحية خطيرة إذا انتشر التهاب المسالك البولية إلى الكلى، فى هذا التقرير نتعرف على متى يجب إجراء اختبار التهابات المسالك البولية، بحسب موقع تايمز ناو.

الأعراض التي يجب الانتباه إليها

تبدأ أعراض التهاب المسالك البولية في التطور بعد 40 إلى 48 ساعة من دخول البكتيريا إلى مجرى البول لدى النساء. يجب عليك إجراء اختبار لالتهابات المسالك البولية إذا كنت تعاني باستمرار من أعراض مثل الرغبة المتكررة في التبول خاصة في الليل، وألم في أسفل البطن، والغثيان، والقيء، والحمى، والتعب، والشعور بالحرقان أثناء التبول، ورائحة البول القوية، والدم في البول، وآلام الحوض، وآلام الظهر.



لا ينبغي اهمال هذه العلامات التحذيرية لأنها يمكن أن تشير إلى حالات صحية أساسية مختلفة يمكن أن تهدد الحياة.

ما هي الأنواع المختلفة من التهابات المسالك البولية؟

هناك أنواع مختلفة من التهابات المسالك البولية وهناك اختبارات مختلفة مطلوبة للكشف عنها وعلاجها. تشمل أنواع التهابات المسالك البولية التهاب المثانة والتهاب الإحليل والتهاب الحويضة والكلية.

التهاب الإحليل هو عدوى خطيرة تؤثر على مجرى البول. التهاب المثانة هو عدوى تتطور في المثانة. وأخيرًا، التهاب الحويضة والكلية هو نوع من عدوى الكلى.

قد يوصي طبيبك بمجموعة من الاختبارات المتعددة لتحديد نمو هذه العدوى للتدخل السريع. يمكن أن تشمل هذه الاختبارات تحليل البول (يفحص الخبراء عينات البول للبحث عن علامات العدوى)، وزراعة البول، واختبار المسحة، وتنظير المثانة، وخاصة لالتهاب المثانة، واختبارات الدم، والموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المحوسب.

متى يجب إجراء اختبار لالتهاب المسالك البولية؟

إذا كنت تعاني من حالات صحية مثل مرض السكري ومشاكل الكلى وفرط نشاط المثانة والارتجاع البولي والتهاب المهبل الجرثومي، فأنت معرض لخطر أكبر للإصابة بالتهابات المسالك البولية. يجب على النساء الحوامل التفكير في إجراء اختبار لالتهابات المسالك البولية بانتظام للكشف المبكر والتشخيص السريع.

قد يقترح طبيبك إجراء اختبار للبول للتحقق مما إذا تم تشخيصك بالتهابات المسالك البولية.

علاج التهابات المسالك البولية



تشمل خيارات العلاج لالتهابات المسالك البولية العلاجات بالمضادات الحيوية. توفر هذه المضادات الحيوية راحة من الألم المستمر الذي قد يسبب عدم الراحة .

قم بتحديث طبيبك بشكل متكرر من خلال التواصل معه بشأن حالتك وفي حالة تفاقم الأعراض حتى بعد اتباع خطة العلاج. يجب اتباع تدابير السلامة واتخاذ الاحتياطات اللازمة مثل ممارسة النظافة عن طريق المسح من الأمام إلى الخلف بعد استخدام الحمام، وتجنب حبس البول لساعات طويلة، وارتداء الملابس الداخلية القطنية لتقليل فرص الإصابة بالتهابات المسالك البولية.