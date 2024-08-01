شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات الجدد.. كيف تحافظين على لياقتك ونشاطك بعد الولادة؟ والان مع تفاصيل الخبر

تجلب الأمومة تغييرات كبيرة في حياة كل امرأة، وأحد التحديات هى استعادة وزنها قبل الحمل وأهمية العناية بصحتها ولياقتها البدنية خلال فترة ما بعد الولادة، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لاستعادة لياقتك وصحتك بعد الولادة، بحسب موقع تايمز ناو.

روتين اللياقة البدنية للأمهات بعد الولادة

يمكن للأمهات اتباع روتين اللياقة البدنية عبارة عن مزيج متوازن من التمارين المختلفة التي تهدف إلى الصحة العامة مع البدء بأنشطة منخفضة التأثير مثل المشي والتمدد لتسهيل العودة إلى النشاط البدني.

تدريجيًا، يمكن ادراج اليوجا مما يساعد على تحسين المرونة والقوة والصحة العقلية.

قبل البدء في أي نظام لياقة بدنية، من المهم استشارة الطبيب، حيث يستجيب جسم كل امرأة بشكل مختلف للحمل والولادة، ومن المهم التأكد من أن جسمك جاهز للنشاط البدني ، حيث يجب الحصول على الضوء الأخضر من طبيبك قبل البدء في التمارين الرياضية.

ابدأى ببطء مع التمارين الخفيفة

الأنشطة ذات التأثير المنخفض مثل المشي والتمدد. هذه التمارين مثالية للأمهات الجدد لأنها تساعد على بناء القدرة على التحمل والمرونة تدريجيًا دون وضع الكثير من الضغط على الجسم. المشي، على وجه الخصوص، هو وسيلة رائعة للتخفيف من النشاط البدني.

تلعب اليوجا دورًا مهمًا في روتين اللياقة البدنية بعد الحمل .

تشتهر اليوجا بفوائدها الشاملة، فهي تساعد في تحسين المرونة والقوة والصحة العقلية.

وهناك وضعيات لليوجا بعد الولادة لتقوية عضلات قاع الحوض والبطن والظهر. اليوجا تعمل على تعزيز الاسترخاء، وهو أمر ضروري للأمهات الجدد اللاتي يتعاملن مع ضغوط الأمومة.

بعد الحمل، غالبًا ما تضعف عضلات الحوض. تساعد التمارين مثل إمالة الحوض وتمارين البطن اللطيفة على إعادة بناء قوة الجذع. من المهم أن تبدأى بتمارين خفيفة وتزيد شدتها تدريجيًا مع زيادة قوة عضلات الجذع.

دمج تدريب القوة

بمجرد اكتساب بعض قوة الجذع، يمكن الانتقال إلى تدريب القوة. يمكن أن يساعد رفع الأوزان الخفيفة وأداء تمارين وزن الجسم مثل القرفصاء والاندفاع والضغط على شد العضلات وتحسين القوة العامة. يساعد تدريب القوة أيضًا في زيادة التمثيل الغذائي، وهو أمر مفيد لفقدان الوزن.

حافظى على رطوبة جسمك وتناولى الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية

التغذية عنصر حيوي في أي رحلة لياقة بدنية من خلال اتباع نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية الأساسية. يمكن أن يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم وتناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة في التعافي وتوفير الطاقة اللازمة للرياضة.

