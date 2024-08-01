شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لسرطان الرئة.. علامات تحذيرية يمكن ملاحظتها على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر 1 أغسطس من كل عام هو اليوم العالمى للتوعية بسرطان الرئة، ويمكن أن تمر أعراض سرطان الرئة دون أن يلاحظها أحد، وفقًا للخبراء لكن إذا لاحظت بعض المؤشرات على وجهك وتغيرات في ملمس الجلد وألم الوجه ولون شفتيك - فأنت بحاجة إلى زيارة طبيبك على الفور، في هذا التقرير نقدم أبرز علامات تحذيرية لسرطان الرئة تظهر على الوجه والرقبة، بحسب موقع "تايمز ناو".

عادةً ما يحدث سرطان الرئة بسبب انقسام الخلايا غير المنضبط في رئتيك، والتي تنقسم وتصنع نسخًا أكثر من نفسها كجزء من وظيفتها الطبيعية.وتنقسم هذه الخلايا التالفة بشكل لا يمكن السيطرة عليه لتكوين كتل أو أورام من الأنسجة التي تمنع أعضاءك في النهاية من العمل بشكل صحيح.

وفقًا للخبراء، هناك العديد من العلامات والأعراض لهذا السرطان، والتي يمكن أن تساعدك على منع انتشاره.إن معرفة العلامات التحذيرية لسرطان الرئة أمر مهم حتى تتمكن من إجراء الاختبار مبكرًا.قد يبدو إجراء اختبار السرطان مخيفًا، لكن التشخيص المبكر يساعد في تحسين نتائج العلاج .

تتضمن بعض العلامات المبكرة التي يمكنك اكتشافها لهذا السرطان ما يلي:تورم الوجه

وفقًا للدراسات، إذا لاحظت تورمًا متكررًا على وجهك، فقد يكون ذلك أحد أعراض سرطان الرئة لأنه يمكن أن يكون ناتجًا عن انسداد في الوريد الأجوف العلوي (SVC).

يحدث هذا الانسداد عندما تضغط الأورام القريبة من SVC على الوريد أو المنطقة المحيطة، مما يؤدي إلى إبطاء أو إيقاف تدفق الدم.

وقال الأطباء إن التورم يؤثر أيضًا على الرقبة والذراعين والصدر العلوي، وقد يبدو الجلد أحمر مزرقًا.

تشمل الأعراض الأخرى لمتلازمة انسداد الوريد الأجوف العلوي ضيق التنفس والصداع والدوخة وتغيرات في الوعي.

فرط التصبغ



وقال الخبراء إنه على الرغم من أنه ليس شائعًا، إلا أن سرطان الرئة يمكن أن يسبب تغيرات في الجلد - بما في ذلك فرط التصبغ - وهي حالة شائعة تجعل بعض مناطق الجلد أغمق من غيرها. تسمى البقع أحيانًا بقع الشيخوخة أو بقع الشمس أو بقع الكبد. يقول الأطباء إنك قد تلاحظ بقعًا أو رقعات مسطحة بنية أو سوداء أو وردية أو حمراء.

ألم الوجه

وفقًا للأطباء، فإن آلام الوجه هي أحد الأعراض النادرة لسرطان الرئة غير النقيلي، والتي تسببها العديد من العوامل، بما في ذلك ضغط العصب المبهم حيث يضغط الورم أو اعتلال العقد اللمفية المنصفية على العصب مما يؤدي إلى ألم يكون عادةً أحادي الجانب ويقع على الجانب الأيمن من الوجه، حول الأذن.

كما يمكن لبعض خلايا الورم الخبيثة أن تنتج عوامل خلطية تؤدي إلى متلازمة الورم الحليمي - والتي يمكن أن تسبب أيضًا ألمًا في الوجه.

تغيرات في بنية الوجه

في الحالات المتفرقة، يمكن أن تشير بعض التغييرات الدقيقة مثل عدم تناسق الوجه أو تدليه أيضًا إلى سرطان الرئة - مما يؤدي إلى خدر وتنميل في الوجه.

تغيرات في لون الشفاه

إذا لاحظت تغير لون شفتيك إلى الأزرق أو الأرجواني، فهذا مؤشر على نقص الأكسجين في الدم - ربما بسبب سرطان الرئة.

أعراض أخرى لسرطان الرئة

أكد الأطباء إن معظم أعراض سرطان الرئة تشبه أمراضًا أخرى أقل خطورة، ومع ذلك، لا يعاني العديد من الأشخاص من أعراض حتى يتقدم المرض، تتضمن بعض العلامات المبكرة ما يلي:

-السعال الذي لا يزول

-ضيق التنفس

-ألم وعدم راحة في الصدر

-صفير

-سعال دموي

-بحة في الصوت

-فقدان الشهية.

-فقدان الوزن غير المبرر

-ألم في الكتفين

-صغر حدقة العين وجفن متدلي في إحدى العينين مع القليل من التعرق أو عدمه على هذا الجانب من وجهك

