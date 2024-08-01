أكثر من 90 ألف جلسة تأهيل في “سعود الطبية” خلال 6 أشهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

سجلت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أكثر من 90 ألف جلسة تأهيل طبي خلال النصف الأول للعام الميلادي الحالي 2024م.

وأوضحت المدينة بأن المستفيدين تمت إحالتهم من جميع العيادات والأقسام الطبية الأخرى كجراحة العظام والمخ والأعصاب والحروق ومركز الإصابات وقسم الأنف والأذن والحنجرة.

وأكدت المدينة بأن مركز التأهيل الطبي شهد افتتاح عيادات تخصصية؛ تشتمل على عيادة ضمور العضلات الشوكي، وعيادة تأهيل القلب في مرحلتها الثانية، بالإضافة إلى عيادة للأطفال ، والألم واضطرابات الصوت، إلى جانب عيادة البتور تتضمن جميع تخصصات التأهيل .

ولفتت المدينة إلى أن النصف الأول جرى خلاله استحداث خدمات أطراف تجميلية لمرضى الأطراف العلوية والسفلية، وكذلك استخدام وسائل التواصل البديلة والمعززة مع مرضى التنويم بقسم التخاطب، ووضع خط ساخن لمرضى صعوبات البلع حتى يتم التواصل مع المرضى وذويهم بشكل أسرع، وتسليم عدد من المرضى أدوات تستخدم لتحفيز البلع وتحسين جودة الحياة .

ونوهت المدينة بأن النصف الأول أسفر عن تصفير قوائم انتظار بقسم الأطراف الصناعية، كما تم استحداث خدمة العلاج بالتحفيز العضلي الكهربائي لحالات السكتات الدماغية للمرضى المنومين، وكذلك استحداث برنامج التدخل الحركي المبكر لمرضى العناية المركزة .

وأشارت المدينة إلى أن قسم العلاج الطبيعي شهد 39886 زيارة وجلسة علاجية، في حين أجريت 10370 جلسة علاج وظيفي، و 16606زيارة وجلسة علاجية في تقنيات التأهيل، و 10349 جلسة بقسم الطب الطبيعي، و 5875 جلسة علاجية من خدمة اضطرابات التخاطب، و 7126 جلسة لصعوبات البلع، كما جرى تسليم 57 طرف صناعي.

تجدر الإشارة إلى أن المركز يعتبر مرجعًا في التعامل مع الحالات التي تستوجب العناية التأهيلية المكثفة، بإشراف من كادر طبي متمكن في مختلف التخصصات التأهيلية.

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