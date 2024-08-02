شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لرعاية مرضى السرطان فى الجو الحر والان مع تفاصيل الخبر

مرضى السرطان خلال موجات الحر يجب على المرافقين لهم اتباع بعض النصائح لحمايتهم من التعرض لأى مضاعفات، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes بعض النصائح والاحتياطات المتعلقة بالنظافة والتغذية والصحة العقلية.

زيادة خطر الإصابة بالعدوى

يزداد لديهم الإصابة بعدوى من أمراض الجهاز التنفسى إلى الأمراض المنقولة بالمياه، تخلق الظروف الرطبة أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا والفيروسات، بالنسبة لمرضى السرطان، الذين غالبًا ما تكون أنظمتهم المناعية ضعيفة بسبب علاجات مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي، فإن هذا الخطر المتزايد يمكن أن يكون مثيرًا للقلق بشكل خاص، ومن الأهمية بمكان أن يتخذ المرضى احتياطات إضافية، مثل تجنب الأماكن المزدحمة، وضمان نظافة اليدين المناسبة وشرب المياه النقية فقط.

الحفاظ على التغذية وممارسة الرياضة

تناول الطعام الطازج يعد من أهم النصائح، ومن المهم إعطاء الأولوية للوجبات المغذية المطبوخة فى المنزل، كما عليه الحرص على البقاء رطبًا، والحرص على ممارسة اليوجا أو التمارين الرياضية الخفيفة، للحفاظ على الصحة البدنية وتعزيز المناعة.

الصحة العقلية

قد يؤثر الطقس على الصحة العقلية، ويزيد من حدة مشاعر القلق والاكتئاب التي يعاني منها العديد من مرضى السرطان بالفعل، إن ممارسة الهوايات، والبقاء على اتصال مع أحبائك من خلال وسائل افتراضية، وممارسة تقنيات اليقظة الذهنية يمكن أن تساعد في مكافحة كآبة الرياح الموسمية.