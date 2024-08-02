شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للتوأم.. عوامل تزيد فرص الحمل فى جنينين والان مع تفاصيل الخبر

"مبروك المدام حامل فى توأم" مشاعر متضاربة تمر على الكثيرين عند سماع هذا الخبر، ففى بعض الأحيان قد تكون صدمة وفرحة وسعادة وخوف من المسئولية.

وخلال تصريح خاص من الدكتور من أحمد راشد استشارى النساء والتوليد فى كلية طب عين شمس، سنتعرف على أبرز العوامل التى تزيد من فرص الحمل فى التوأم.

أكد راشد أن زيادة فرص إنجاب التوأم تتم من خلال طريقتين، الأولى خلال عملية الحقن المجهرى أو خضوع الزوجة لتنشيط التبويض، والتى تسبب وجود أكثر من بويضة، وهذا يزيد من فرص الحمل بتوأم.

وهناك العديد من الأسباب الأخرى التى أوضحها استشارى النساء والتوليد، ومنها..

- العوامل الوراثية بعض العائلات مشهورة بإنجاب التوائم، فتلعب العوامل الورارثية دورًا شديد الأهمية.

- المساعدات الخارجية الدوائية، كالخضوع للحقن المجهرى.

- منشطات التبويض ترفع الفرصة فى إنجاب توأم.

- تزيد فرص الحمل بعد فترة من تناول حبوب منع الحمل مقارنة بالوسائل الأخرى لذا فور التوقف عن تعاطى هذه الأقراص ركزى على أيام التبويض.

- بعض المكملات الغذائية تزيد التبويض وتنشطه مثل الفوليك أسيد والكالسيوم والحديد.

وهناك بعض العلامات التى تظهر على الحامل وتعد جرس إنذار إلى حمالها بتوأم، ومنها..



- زيادة الوزن بشكل كبير ومنذ الفترات الأولى.

- الغثيان والقىء المستمر بصورة أكبر.

- زيادة كبيرة فى حجم البطن فى الشهور الأولى منه.

- الإفراط فى تناول الطعام على غير العادة يدل على الحمل فى توأم.

- الحاجة الشديدة للتبول وبشكل متكرر وفترات قريبة.

- زيادة حجم الثدى.