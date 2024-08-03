شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس السادة.. أنواع للشاي مضادة لالتهابات الجسم والان مع تفاصيل الخبر

الشاي من المشروبات الهامة الصحية إذا لم تسرف في تناول الكثير من الكميات منه، فالاعتدال في تناول الشاي يعطيك الكثير من الفوائد نظرا لأن الشاي أحد أهم أنواع المشروبات التي يمكن أن توفر كما من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن للجسم وتقيه الكثير من المشكلات والأمراض.

وفقا لتقرير نشر في موقع eating well الطبي المعني بالتغذية والصحة العامة فإن الكثير من أنواع الشاى يمكن أن توفر لك الكثير من مضادات الأكسدة وهو ما يقلل بدوره من تأكسد الجسم والخلايا، وهو من أهم أسباب الشعور بالالتهاب الجسدي وآلام الجسم المبرحة المزمنه وآلام العضلات، كما أنها تقي من التهابات الجسم بشكل عام فتقيه من مشكلات القلب والسكر ومشكلات السرطان، كما أنها تقلل التهابات الجسم وتشعرك بحال افضل وقدرة على الحركة.

الشاي السادة الأسود الذي نتناوله جميعا يساعد على إمداد الجسم بالعديد من مضادات الأكسدة إذا ما انتبهنا للكميات التي نتناولها منه نظرا لزيادة الكافيين به.

شاي البابونج هذا الشاي المضاف إليه الكثير من زهرة البابونج يساعد على تقليل حدة تأكسد الخلية كما أنه مضاد للالتهابات وآلام الجسم المتنوعة كما يكون وصف الدائم لعلاج آلام الجسم وتعزيز الهدوء والاسترخاء في الجسم قبل النوم بشكل خاص.

شاي الكركم نظرا لاحتوائه على الكركمين الصحي المحتوي على كم هائل من مضادات الأكسدة والذي يقاوم التهابات الجسم الحاده كما أن إضافة الكركم بشكل عام للنظام الغذائي يعزز نفس فائده هذا النوع من المشروب.

ينصح أيضا بتناول الشاي الأخضر أحد أهم المشروبات الصحية النقية التي تعزز من تقليل آلام الجسم والتهاباته فضلا عن أنها تعزز من القوة والانتباه وتحسن من الأداء الجسدي والعقلي طوال اليوم.



