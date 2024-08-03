ولي العهد الأردني وزوجته الأميرة رجوة يُرزقان بمولودتهما الأولى ويختار لها اسماً مميزاً

أعلن الديوان الملكي الأردني أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، رزقا اليوم السبت، بمولودة أسمياها إيمان.وأعرب ولي العهد والأميرة رجوة الحسين، عن عظيم امتنانهما للعلي القدير على نعمته.

وتمنى ولي العهد على من يرغب من الأسرة الأردنية بالتهنئة بهذه المناسبة، باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعماً للشباب والشابات الأيتام.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها فإن الأميرة رجوة الحسين أنجبت مولودتها في مدينة الحسين الطبية بالعاصمة الأردنية عمان، وهي صرح طبي يتبع للقوات المسلحة الأردنية.

وبارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، للأمير الحسين ولي العهد والأميرة رجوة، قدوم مولودتهما الأميرة إيمان.

وغرد الملك على منصة "إكس": "الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها. نورتي عيلتنا جدو".

وكان ولي العهد الأردني قال في المقابلة التي أجراها الزميل طاهر بركة معه عن شعور الأبوة "لا أعلم ماذا علي أن أتوقع، لكن الحمد لله متحمسون والأهل متحمسون، الوالدة بدأت بشراء حاجيات منذ أسابيع، إن شاء الله ستكون مرحلة جميلة".

الأميرالحسين والأميرة رجوة

الأميرالحسين والأميرة رجوة

زفاف ملكي

وتزوج ولي العهد الأردني الأمير الحسين من الأميرة رجوة خالد السيف في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان في الأول من يونيو الماضي.

وتم بث حفل زفاف ولي العهد البالغ من العمر 29 عاماً، والمهندسة المعمارية السعودية البالغة من العمر 29 عاماً، بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحضر أفراد من العائلات المالكة حول العالم الزواج الملكي، بينهم ويليام أمير بريطانيا وزوجته كيت أميرة ويلز. كما حضر حفل الزفاف السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن وابنتها آشلي بايدن.وبعد انتهاء حفل عقد القران، انطلق موكب الزفاف في مسار احتفالي من قصر زهران إلى قصر الحسينية غربي عمّان، وتمكن آلاف الأردنيين والمقيمين من المشاركة في الاحتفال بموكب العروسين من خلال سبعة مواقع موزعة على طريق الموكب الملكي الأحمر.

وألقى ولي العهد والأميرة رجوة التحية على جموع المواطنين خلال مرور موكبها.

وبحسب ما كشف الحسين أثناء مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية، فإن قصة تعارفه على رجوة لم تكن تختلف عن القصص المعتادة، إذ إن صديقة مشتركة كانت وراء هذا التعارف.

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