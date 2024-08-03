شكرا لقرائتكم خبر عن لوعايزة جوزك يخس.. طرق بسيطة تجعله يفقد وزنه من المشويات للفيشار والجمبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد بعض السيدات قدرتهن على خفض أوزان أزواجهن والتخلص من الكرش، حيث إن الرجل فى منتصف العمر أكثر عرضة لزيادة الوزن من زوجته، وجدت دراسة حديثة أن 68 % من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 74 عامًا يعانون من السمنة، مقارنة بنحو 60 % من النساء، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وعلى الرغم من ذلك، يميل الرجال إلى أن يكونوا أكثر ترددًا من النساء في اتباع أنظمة غذائية أو الانضمام إلى مجموعات التخسيس.

تقترح خبيرة التغذية وفقدان الوزن نيكي وودز 6 نصائح خفية لتجعلي زوجك يتخلص من بعض الوزن الزائد، دون أن يدرك حتى أنه يتبع حمية غذائية، أضيفى بعض البهارات إلى السندوتشات الخاصة بك.

إذا كان شريكك يذهب عادة إلى المتجر في وقت الغداء، اقترحي أن تقوما بإعداد وجبات الغداء معًا كطريقة لتوفير المال.



قالت نيكي: "عندما يتعلق الأمر بالسندويشات، فأنت تريدين التخلص من التوابل الدهنية مثل الزبدة والمايونيز دون أن يلاحظ ذلك.



اطعمة لخفض الوزن

وأضافت، إن الطريقة الجيدة للقيام بذلك هي أن تحرصى على اختيار النكهات بعناية، ومن المفضل تناول التونة المعلبة مع الفلفل المفروم ورقائق الفلفل الحار ورشة من الصلصة الحارة.

اختر أنواع خبز صحية مثل خبز الحبوب الكاملة أو خبز القمح الكامل واستبدل رقائق البطاطس بالفشار، فهو يحتوي على سعرات حرارية أقل من رقائق البطاطس وألياف أكثر أيضًا، مما يعني أنه سيجعله يشعر بالشبع لفترة أطول.

الاعتماد على الأطعمة المشوية..

الشواء هو أحد أكثر الطرق الصحية لطهي الطعام، لذلك إذا كان زوجك من محبي الشواء، فعليك تشجيعه على ذلك، ابتعدى عن اللحوم الدهنية مثل البرجر والنقانق وركزى على الدجاج وشرائح اللحم الخالية من الدهون والأسماك والجمبرى، كما أن الكباب النباتي لذيذ أيضًا على الشواية.



إذا كنت من محبي الترفيه، فاحرص على تناول الشواء أثناء حفل العشاء التقليدي، لا تضيع وقتك في تقديم وجبات خفيفة إضافية - إذا كان لديك الكثير من الأطعمة المشوية والسلطات، فلن يفتقدها أحد.

سهولة في ممارسة الرياضة ..

مساعدته على أن يكون أكثر نشاطًا، خاصةً إذا كان لديه وظيفة مكتبية مستقرة، سيساعد في حرق الدهون.



تقول نيكي: "يعتبر الصيف الوقت المثالي لتشجيع زوجك على ممارسة الأنشطة، أعطيه قائمة بالمهام التي يجب أن يقوم بها في الحديقة.



حاول أن تجعل المشي لمسافات طويلة جزءًا من روتينك في عطلة نهاية الأسبوع، احرصى على ركن السيارة واقترحى عليك المشي بدلاً من ذلك، في أشهر الصيف، يعد المشي لمسافات طويلة في المساء طريقة رائعة للاسترخاء وحرق السعرات الحرارية.

تناول وجبات إفطار غنية بالبروتين..

إذا كان زوجك يتجاهل تناول وجبة الإفطار في المنزل، و يتناول الكابتشينو والكعك أثناء التنقل؟ قد يكون تقديم وجبة إفطار مطبوخة في المنزل هو الحل.



تقول نيكي: "تجنب أي شيء يحتوي على سكريات لأنه قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة السكر في الدم، وبمجرد انخفاض هذا الارتفاع، سيبدأ الشعور بالجوع وسيبدأ تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الصباح".



لذا، يجب التخلص من الخبز المحمص والمربى والحبوب وعصير الفاكهة، وبدلاً من ذلك، توصي نيكي بتناول وجبة إفطار سريعة تتكون من طعام مناسب وغني - مثل البيض.

إذا كنت تعاني من ضيق الوقت، فإن تناول مشروب غني بالبروتين يعد حلاً وسطًا جيدًا، يمكنك شراء المشروب المجفف من وشربه أثناء التنقل، أو يمكنك شراء مشروبات بروتينية رائعة تحتوي على 250 سعر حراري.

عادات تناول الوجبات الخفيفة..

إن عدم وجود خزانة للحلوى هو علاج سهل لتجنب تناول الوجبات الخفيفة مثل الشيكولاتة، لا يستطيع أن يأكل ما ليس موجودًا، ولكن إذا لم تتمكني من الاستغناء تمامًا عن الأطعمة المالحة والسكرية، ضعيها بعيدًا عن الأنظار.



وتنصح نيكي، بالاحتفاظ بأرغفة الخبز المقطعة في الفريزر بدلًا من وضعها طازجة في صندوق الخبز - مما يجعل تحضير شطيرة سريعة أمرًا مستحيلًا، الشيء الوحيد الذي تريدينه هو عرض طبق من الفاكهة.

ضعي الحلوى والكعك ورقائق البطاطس في أعلى خزانة لديك، ويفضل أن تكون خزانة تتطلب كرسيًا أو سلمًا للوصول إليها، فأنت تريدين أن تجعلي من الصعب عليه حقًا تناول الأشياء التي لا تريدينه أن يأكلها، ومن السهل عليه تناول الأشياء التي تريدينه أن يأكلها."



نصيحة جيدة أخرى هي شراء أكياس الوجبات الخفيفة الصغيرة من رقائق البطاطس، وليس الأكياس الضخمة، إذا كان عليه أن يتناول شيئًا ما أمام التلفزيون، ضعي كمية صغيرة من رقائق البطاطس في وعاء، لا تقدمي له أبدًا كيسًا كاملًا.