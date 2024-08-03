شكرا لقرائتكم خبر عن هل النظام الغذائي المعتمد على الفواكه فقط مفيد لصحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

يُعرف النظام الغذائي المعتمد على الفواكه باسم حمية الفاكهة، وهو نظام غذائي نباتي يسمح لك بتناول الفاكهة النيئة، واستبعاد جميع المنتجات الحيوانية، بما في ذلك منتجات الألبان، ويسمح لك بتناول بعض الخضروات والفواكه المجففة والمكسرات والبذور، ولكن باعتدال، يمكنك تناول الفاكهة النيئة أو حتى الفاكهة المطهية جزئيًا لتحسين الهضم، كما يضيف البعض أيضًا الفاكهة المجففة والمكسرات والبذور والخضروات إلى نظامهم الغذائي إنه نظام غذائي قائم على النباتات باستثناء أي نوع من الأطعمة الحيوانية أو حتى الحبوب والبقوليات والفاصوليا والعدس والمكونات المماثلة، وفقا لما نشره موقع healthshots

جزءًا كبيرًا من هذا النظام الغذائي يتعلق بتناول الفاكهة النيئة، ورغم أن الفاكهة التي يتم تناولها تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية، إلا أنه يُعتقد أنها تشكل خطرًا كبيرًا للإصابة بسوء التغذية، لذا فإن التحدث إلى الطبيب قبل البدء في هذا النظام الغذائي أمر مهم، ورغم وجود أسباب مختلفة لاتباع هذا النظام الغذائي، إلا أن الناس يفضلون في الغالب اتباع هذا النظام الغذائي للحفاظ على صحتهم.

الفوائد المحتملة لنظام غذائي يعتمد على الفاكهة 1. يحتوي على الألياف

تحتوي الفواكه مثل التفاح والتوت الأسود والكمثرى وغيرها على نسبة عالية من الألياف، وهي عنصر غذائي أساسي لعملية الهضم. وقد أشارت دراسة نشرت في المجلة الدولية لسلامة الغذاء والتغذية والصحة العامة إلى أن الألياف النباتية تساعد في منع اضطرابات الجهاز الهضمي. كما يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف على خفض مستويات الكوليسترول وتنظيم حركة الأمعاء.

2. يساعدك على فقدان الوزن

تحتوي الفواكه عمومًا على سعرات حرارية منخفضة ونسبة عالية من الماء والألياف، وكل هذا يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. وجدت دراسة نُشرت في مجلة التغذية أن الألياف يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن. وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، يمكن أن يساعدك تناول نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية على إنقاص الوزن. ومع ذلك، فإن تناول الفاكهة فقط قد يؤدي أيضًا إلى فقدان كتلة العضلات، وهو ما قد يشكل مشكلة.

3. يحافظ على ترطيب جسمك

تحتوي العديد من الفواكه على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم طوال اليوم. يساعد تضمين الأطعمة الغنية بالمياه في نظامك الغذائي على الحفاظ على صحة الجلد والوظائف الجسدية بشكل عام،

4. نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية

تحتوي العديد من الفواكه على عناصر غذائية أساسية، بما في ذلك المعادن ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحتك العامة. ويضيف الخبير أن تناول أنواع مختلفة من الفواكه يمكن أن يساعدك في تلبية احتياجات جسمك من خلال مساعدته على تلبية متطلباتك الغذائية.

5. يعزز صحة البشرة والشعر

يعد هذا النظام الغذائي طريقة ممتازة لترطيب نفسك، حيث أن الفواكه غنية بالمياه بشكل افتراضي. قد يساعد هذا في تحسين صحة الجلد والشعر وتعزيز الكولاجين الصحي أيضًا.

لسوء الحظ، فإن النظام الغذائي القائم على الفواكه ينطوي على العديد من المخاطر المرتبطة به والتي تحتاج إلى معرفتها. وقد يؤدي إلى مشاكل، بما في ذلك: 1. نقص البروتين

البروتين هو اللبنة الأساسية للجسم التي تساعد على إصلاح الخلايا وتكوين خلايا جديدة. وهو مهم لنمو وتطور الأطفال والمراهقين والنساء الحوامل. ومع ذلك، فإن الفواكه تحتوي على نسبة منخفضة نسبيًا من البروتين مقارنة بمجموعات الطعام الأخرى. يمكن أن يؤدي نقص كمية البروتين في جسمك إلى الالتهاب وتأخر النمو وضعف المناعة.

2. نسبة عالية من السكر

وبما أنك تتناول الفاكهة فقط أثناء اتباعك لنظام غذائي يعتمد على الفاكهة، فإنك تستهلك المزيد من السكر مما قد يؤدي إلى مشاكل. إن تناول الأطعمة الغنية بالسكر قد يؤدي إلى مشاكل مثل مرض السكري، ومقدمات السكري، ومقاومة الأنسولين ومتلازمة تكيس المبايض. ويضيف الخبير أنه إذا كنت مصابًا بمرض السكري أو ما قبله، فقد لا يكون النظام الغذائي المعتمد على الفاكهة مناسبًا لحالتك، حيث يمكن أن يتسبب الفركتوز أيضًا في ارتفاع طفيف في السكر.

3. مشاكل صحة الفم

تحتوي الفواكه على سكريات وأحماض طبيعية قد تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان وتسبب تسوس الأسنان، ومن المهم الحفاظ على نظافة الأسنان بشكل صحيح لتجنب هذه المشاكل.

4. مشاكل الجهاز الهضمي

تحتوي العديد من الفواكه على نسبة عالية من الألياف. ورغم أن تناول الألياف باعتدال قد يكون مفيدًا لك، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مشاكل صحية في الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو الانتفاخ أو آلام البطن.

ويجب تجنب الأنظمة الغذائية التي تعتمد على الفاكهة فقط لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفركتوز.