شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب إعتام عدسة العين؟.. اعرف الأعراض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

إعتام عدسة العين هى حالة شائعة مرتبطة بالعمر، وتسبب عدم وضوح الرؤية، وقد يؤدي في النهاية إلى فقدان البصر إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، وعلى الرغم من أن الإصابة بإعتام عدسة العين أمر لا مفر منه لأنه عامل من عوامل الشيخوخة، إلا أن هناك العديد من الخطوات الاستباقية التي يمكن للشخص اتخاذها لتأخير ظهورها، ولعل أول الطرق لتقليل فرص الإصابة بإعتام عدسة العين والحفاظ على رؤية واضحة لسنوات طويلة هي فهم عوامل الخطر ثم اتباع عادات نمط حياة صحي، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف إنديا".

فهم إعتام عدسة العين

يتطور إعتام عدسة العين عندما تتكتل البروتينات في عدسة العين مما يسبب الضبابية ويتداخل مع الرؤية، ويتطور هذا المرض ببطء مع الوقت ويؤدي إلى أعراض مختلفة مثل، رؤية ضبابية أو غائمة، وصعوبة الرؤية في الليل، وزيادة الحساسية، ورؤية ألوان باهتة.

وتعتبر الرؤية المزدوجة في عين واحدة تشبيه بسيط لإعتام عدسة العين هو التجاعيد، كما نعلم جميعًا، من المحتم أن تظهر تجعدات الجلد في سن ما، ومع ذلك، فإن السن الذي يحدث فيه ومدى شدته يعتمد على الصحة العامة للشخص ومدى العناية الجيدة ببشرته، وبالمثل، يمكن أن تساهم عدة عوامل مثل مرض السكري والتدخين والتعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية لفترات طويلة وبعض الأدوية مثل استخدام الستيرويدات وضعف الصحة العامة في التطور المبكر لإعتام عدسة العين.

فيما يلى.. نصائح للوقاية من إعتام عدسة العين - حاول حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية

من خلال ارتداء نظارات شمسية تحجب 100% من أشعة UVA وUVB عند التواجد في الهواء الطلق، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم، حيث تعمل الأشعة فوق البنفسجية على تسريع تكوين إعتام عدسة العين، لذا فإن الاستثمار في النظارات الشمسية عالية الجودة مهم لصحة العين الجيدة.

- الإقلاع عن التدخين

يزيد التدخين من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين ويؤدي أيضًا إلى حالات أخرى في العين مثل الضمور البقعي، وبالتالي فإن الإقلاع عن التدخين يقطع شوطًا طويلاً نحو تحسين صحة العين.

- الحفاظ على نظام غذائي صحي

ادرج الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي اليومي، حيث تساعد الأطعمة الغنية بفيتامينات C وE وبيتا كاروتين واللوتين في منع إعتام عدسة العين عن طريق تحييد الجذور الحرة التي تساهم في تلف العدسة.

- حماية عينيك من أي إصابة

تعد إصابات العين عاملًا مساهمًا في إعتام عدسة العين، لذلك ارتدِ نظارات السلامة المناسبة أثناء ممارسة الرياضة والأنشطة الأخرى التي ستساعد في حماية عينيك من الإصابة وتقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، على النحو التالى:

-ارتداء خوذة مع قناع وجه مناسب أثناء ممارسة الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي

-ارتداء نظارات السلامة أثناء التعامل مع المواد الكيميائية أو استخدام جهاز يطلق المقذوفات

-ارتداء نظارات مناسبة أثناء تشغيل أدوات الطاقة أو المعدات الصناعية أو حتى المطرقة