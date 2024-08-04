شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب أسود اللون يساعدك على إنقاص الوزن.. ما هو وفوائده لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

تُعرف القهوة السوداء بأنها واحدة من أفضل المشروبات المفيدة للصحة، وهناك العديد من الدراسات التي تسلط الضوء على الفوائد الصحية للقهوة السوداء، أحدها إنقاص الوزن، حيث تساعد القهوة السوداء في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، وبالتالي زيادة عدد السعرات الحرارية المحروقة، في هذا التقرير نتعرف على كيف تساعد القهوة السوداء في إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز ناو".

كيف تساعدك القهوة السوداء في إنقاص الوزن؟

تشير بعض الدراسات إلى أن القهوة السوداء يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 والسرطان وأمراض الكبد والعديد من الحالات الأخرى. ويقول الخبراء أنه يمكنك شرب ما يصل إلى أربعة أكواب من القهوة السوداء كل يوم. ومع ذلك، كن حذرًا عند شرب القهوة لأنها قد تسبب مشاكل في نومك.

إليك كيف تساعد القهوة السوداء في إنقاص الوزن تعزز الحرق

تحتوي القهوة السوداء على الكافيين المعروف بزيادة معدل الأيض. عندما يكون لديك معدل أيضي أعلى، يحرق جسمك المزيد من السعرات الحرارية في حالة الراحة، مما يساعدك في النهاية على إنقاص الوزن.

تقلل الشهية

يعمل الكافيين الموجود في القهوة السوداء كمثبط للشهية. عندما تشرب القهوة السوداء، فإنها تساعد في تقليل الجوع والرغبة في تناول الطعام. وهذا يؤدي في النهاية إلى انخفاض تناول السعرات الحرارية طوال اليوم.

تحسن الأداء البدني

شرب القهوة السوداء قبل التمرين يمكن أن يساعد في تحسين الأداء البدني. يزيد الكافيين الموجود في القهوة السوداء من مستويات الأدرينالين التي تحضر جسمك للمجهود البدني. كما يسمح هذا لجسمك بالعمل بشكل أكثر صعوبة وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

خالية من السعرات الحرارية

القهوة السوداء خالية من السعرات الحرارية تقريبًا وهذا يجعلها بديلاً رائعًا للمشروبات السكرية والمشروبات الأخرى عالية السعرات الحرارية. عندما تستبدل المشروبات عالية السعرات الحرارية بالقهوة السوداء، يمكنك تقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها مما يساعد في إنقاص الوزن.

تكسر الدهون في الجسم

يساعد الكافيين الموجود في القهوة السوداء على تحفيز الجهاز العصبي، مما يشير إلى الخلايا الدهنية لتكسير الدهون في الجسم. ثم يتم إطلاق هذه الدهون في مجرى الدم واستخدامها كطاقة، وخاصة أثناء التمرين، وبالتالي، يساعد في إنقاص الدهون.

غنية بمضادات الأكسدة

القهوة السوداء غنية بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تحسين الصحة العامة. تساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الالتهابات وتساعد في عملية التمثيل الغذائي الصحي. يمكن أن يساعد هذا بشكل غير مباشر في إدارة الوزن وفقدانه.

تقلل السكر في الدم

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم للقهوة السوداء إلى تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم. عندما يكون لديك مستويات سكر في الدم مستقرة، يمكن أن يمنع الرغبة الشديدة ويقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.

القهوة السوداء لها أيضًا العديد من الفوائد الصحية الأخرى. يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. عندما تشرب القهوة السوداء، فإنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 ومرض الزهايمر ومرض باركنسون وغيرها. كما أنها تزيد من يقظتك وتركيزك. الكافيين منبه طبيعي يساعد على منع عمل الأدينوزين وهو ناقل عصبي يساعد في الاسترخاء ويعزز النعاس في الدماغ. يمكن أن تساعد القهوة السوداء أيضًا في تحسين الحالة المزاجية واليقظة العقلية والرفاهية العامة. يساعد الكافيين في إطلاق النواقل العصبية التي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم الحالة المزاجية.