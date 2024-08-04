الباحثة في المجال الصحي عهود النعيم: أعمل على بحث لعلاج مرض سرطان الثدي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

قالت الباحثة في المجال الصحي عهود النعيم، إنها تعمل على بحث لعلاج مرض سرطان الثدي يسهم بقتل الخلايا السرطانية و لا يسبب أعراضا جانبية.

وأوضحت أن السرطان له الكثير من الأعراض الجانبية مثل تساقط الشعر أو أمراض قلبية، متابعة: “إذا كان لدى مريض سرطان الثدي أمراض قلبية احتمالية موته بالقلب أكثر من احتماليه موته بالسرطان نفسه”.

وأوضحت أن الأعراض الجانبية قد تكون معقدة، وهو ما يتطلب أن يكون هناك علاجا لمكافحة الخلايا السرطانية، ولكن لا يسبب أضرارا جانبية والعمل على أن يفيد المريض.

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