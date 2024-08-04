منع زواج وعمل المصابين بفيروس الكبد.. لحين اكتمال الشفاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تم إدراج فحص التهاب فيروس الكبد الوبائي ضمن البرنامج الوطني لفحص ما قبل الزواج. وفي حال تأكيد الإصابة، يتم إيقاف إجراءات الزواج للمصابين، حتى يتحقق لهم الشفاء التام.

وهو ما ينطبق على العمالة الوافدة من حيث عدم تمكينهم من العمل في حالة إصابتهم، إلى أن يتم شفاؤهم. وأكدت وزارة الصحة أنه تم فحص أكثر من 16 مليون مواطن ومقيم.

ونجحت الجهود في تحقيق نسبة شفاء تصل إلى 95%، بفضل العلاجات المتقدمة. كما تم تنفيذ برنامج منع العدوى المنقولة في مراكز غسل الكلى، ما ساهم في تقليل حالات الإصابة بين المرضى.

ويشمل البرنامج الوطني أيضاً فحص ما قبل الزواج، وفحص الوافدين للعمل؛ لضمان الكشف المبكر عن الفايروس ومنع انتشاره.

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