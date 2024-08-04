شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد تناول الزبادى فى إدارة مرض السكرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر السكري مرضًا مزعجًا يتطلب عناية يومية، لذلك فإن اتباع نظام غذائي محدد بعناية هو المفتاح لإدارة الحالة مثل فحص مستويات السكر في الدم بعد كل وجبة، ويشير تقرير موقع "Healthline" إلى فوائد تناول الزبادى للسيطرة على مرض السكرى وإضافة التنوع للنظام الغذائى.

الزبادي غذاء متعدد الاستخدامات ومغذي ويمكن أن يفيد بشكل خاص أولئك الذين يعانون من مرض السكري، علاوة على ذلك، فإن الزبادي العادي متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق ويمكن الاستمتاع به بطرق مختلفة، حيث يمكن تناوله بمفرده، أو مزجه بالفواكه أو المكسرات لإضافة نكهة وملمس، أو استخدامه كأساس للعصائر، أو تضمينه في وصفات الصلصات.

فيما يلى.. أسباب تجعل الزبادي العادي إضافة قيمة لنظام غذائي مناسب لمرضى السكري: مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض

وفقًا لإحدى الدراسات، يتمتع الزبادي العادي بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، وهذا يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى السكر الذين يحتاجون إلى إدارة مستويات الجلوكوز في الدم بشكل فعال.

الزبادي العادى غني بالبروتين

أشارت دراسة نُشرت في مجلة "Nutrients" إلى أن الزبادي مصدرًا جيدًا للبروتين، وهو أمر ضروري لبناء وإصلاح الأنسجة، ودعم وظائف المناعة، وإبقائك تشعر بالشبع والرضا، لذلك فإن تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الزبادي في الوجبات يمكن أن يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم ومنع حدوث ارتفاعات مفاجئة.

الزبادى غنى بالبروبيوتيك لصحة الأمعاء

وذكرت الدراسة أيضًا أن العديد من أنواع الزبادي العادي تحتوي على بكتيريا حية أو بروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تدعم صحة الأمعاء، ويرتبط ميكروبيوم الأمعاء الصحي بتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل الالتهابات، وهي أمور مهمة لإدارة مرض السكري.

الزبادى غنى بالكالسيوم وفيتامين د

وفقًا لوزارة الزراعة في الولايات المتحدة، فإن الزبادي هو مصدر جيد للكالسيوم وكثيرًا ما يكون مدعمًا بفيتامين د، وكلاهما ضروري لصحة العظام، فالأشخاص المصابون بمرض السكري لديهم مخاطر أعلى للإصابة بمشاكل متعلقة بالعظام، لذا فإن تضمين الزبادي في نظامهم الغذائي يمكن أن يساعد في دعم قوة العظام.

إدارة الوزن

أشارت دراسة بالكلية الأمريكية للتغذية، إلى أن إضافة الزبادي إلى نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في إدارة الوزن، وهو أمر مهم بالنسبة للعديد من مرضى السكري، ويمكن أن يساعد محتواه العالي من البروتين في زيادة الشعور بالشبع وتقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة، مما يدعم أهداف إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه.

تنظيم ضغط الدم

أجرى باحثون من جامعة جنوب أستراليا دراسة أشارت إلى أن الاستهلاك المنتظم للزبادي قد يساعد في خفض ضغط الدم، وهو جانب مهم آخر في إدارة مرض السكري حيث أن ارتفاع ضغط الدم هو مرض مشترك شائع.

الزبادى سهل الهضم

يعتبر الزبادي سهل الهضم بشكل عام، مما يجعله مناسبًا لمن يعانون من مشاكل أو حساسية في الجهاز الهضمي، فهو يوفر خيارًا غنيًا بالعناصر الغذائية يهدئ المعدة وينعشها خاصة أثناء الطقس الحار.

إن إضافة الزبادي العادي إلى الوجبات والوجبات الخفيفة كجزء من نظام غذائي متوازن يمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية لمن يعانون من مرض السكري، ومع ذلك، من الضروري اختيار الزبادي العادي بدون سكريات مضافة أو نكهات صناعية لتعظيم فوائده وتقليل الآثار السلبية المحتملة على مستويات السكر في الدم.