شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة مغذية للغاية تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري والزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

أكد العلماء أن تناول أطعمة معينة يعيد برمجة أمعائك ويجعلك أكثر صحة وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة مثل مشاكل القلب والسكتة الدماغية والسكري والسرطان وحتى مرض الزهايمر، تابع القراءة لمعرفة ما هي هذه الأطعمة، بحسب موقع تايمز ناو.

هناك رابط بين تناول مكملات الألياف اليومية وتحسين وظائف المخ وانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، فاتباع نظام غذائي جيد مهم لصحتك ورفاهيتك بشكل عام، يمكن أن يمنع الحالات الطبية غير المرغوب فيها.

تناول الكثير من الفواكه والخضروات والألياف والبروتينات إلى جانب بعض منتجات الألبان يشكل جزءًا من النظام الغذائي المضاد للالتهابات الذي يمنع الأمراض القاتلة مثل مشاكل القلب ومرض الزهايمر والسكري وحتى السرطان.

ووفقًا لدراسة حديثة، هناك صلة بين تناول مكملات الألياف اليومية وتحسين وظائف المخ وانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وتابع الخبراء أن حمضًا أمينيًا أساسيًا يسمى التربتوفان موجود في العديد من الأطعمة وهو مفيد للغاية لصحتك العامة. في أمعائك، يتحول بواسطة البكتيريا إلى مركبات مختلفة.

التوت

التوت مع البذور من بين أكثر الفواكه الغنية بالألياف. للحصول على أكبر قدر من الألياف، اختر التوت يحتوي على الالياف بمقدار 8 جرام لكل كوب. كما أنها تحتوي على سكر أقل من الفواكه الأخرى ويمكن دمجها في الحبوب والسلطات.

المكسرات

المكسرات والبذور توفر البروتين والدهون والألياف. تحتوي أونصة من اللوز على حوالي 4 جرام من الألياف وهي غنية بالدهون غير المشبعة والمغنيسيوم وفيتامين هـ.

الفواكه والخضروات الطازجة

لأسباب عديدة، يجب عليك تناول الكثير من الخضروات. لأنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة. كما أن الخضروات غير النشوية منخفضة السعرات الحرارية وعالية العناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة تتم معالجتها بشكل طفيف، مما يترك الحبوب الكاملة سليمة ومحملة بجراثيم تحتوي على الفيتامينات ونخالة غنية بالألياف. استبدل نصف الحبوب المكررة على الأقل في نظامك الغذائي بإصدارات الحبوب الكاملة، مثل الارز البني والشعير.

البقوليات

البقوليات، والتي تشمل الفاصوليا والبازلاء المجففة والعدس، هي جزء مهم من أنواع مختلفة من الأنظمة الغذائية، فهي غنية جدًا بالألياف، جنبًا إلى جنب مع البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، يرتبط استبدال اللحوم بالبقوليات في بضع وجبات في الأسبوع بزيادة العمر وانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

لماذا يجب أن تأكل طعامًا مغذيًا؟

وفقًا للخبراء، فإن معظم هذه الأطعمة مليئة بالألياف أو الأعلاف الخشنة، والتي تتحلل في الأمعاء الغليظة وهي ضرورية للحفاظ على عمل أمعائك بشكل طبيعي. يقول الأطباء إن معظمنا لا يأكلون ما يكفي من الألياف يوميًا، في حين أن الكمية الموصى بها هي حوالي 30 جرامًا في اليوم.

قال العلماء إن تناول الألياف يعزز صحتك من خلال إعادة برمجة الأمعاء، ومنع تحويل التربتوفان إلى مواد ضارة وتعزيز تحويله إلى مواد مفيدة. تحول بكتيريا الأمعاء - E. coli التربتوفان إلى مركب ضار يسمى الإندول، والذي يرتبط بتطور مرض الكلى المزمن.

لكن بكتيريا معوية أخرى، C sporogenes، تحول التربتوفان إلى مواد صحية مرتبطة بالحماية من أمراض الأمعاء الالتهابية، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض العصبية. على الرغم من أن الألياف كانت تُروَّج منذ فترة طويلة لتعزيز البكتيريا الصحية في الأمعاء، إلا أن العلماء يقولون إنها تؤدي إلى تكوين أكثر صحة في منطقة الجهاز الهضمي وتعزز الصحة العامة.

