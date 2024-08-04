شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد للاستحمام بشكل يومي.. يقلل التوتر ويحسن صحتك النفسية والان مع تفاصيل الخبر

يرتبط الاستحمام اليومي بالعديد من الأسباب، بما في ذلك التحسن الهائل في صحتك العقلية، وتقشير الجلد، وتخفيف آلام المفاصل وآلام العضلات، وتنظيم النوم المتواصل، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الاستحمام اليومي، بحسب موقع تايمز ناو.

لماذا يجب أن تستحم كل يوم؟

بعض الأسباب التي تجعل الاستحمام يوميًا مفيدًا لك وبعض النصائح للحصول على أقصى استفادة منه، تشمل:

يساعد على تحسين الصحة العقلية

وفقًا للخبراء، فإن الاستحمام اليومي مرتبط بانخفاض كبير في هرمونات التوتر ومستويات السيروتونين الأكثر توازناً – والتي تساعد في تنظيم الحالة المزاجية.

يمكن أن يكون الاستحمام شكلاً رائعًا من أشكال الرعاية الذاتية، حيث يوفر الاسترخاء مع الموسيقى الهادئة وكتاب جيد وروائحك المفضلة.

يساعد في تخفيف التوتر ويهدئك عقليًا. يقول الأطباء أن التوتر مرتبط بعدد من المشكلات الصحية مثل:

آلام العضلات

أمراض القلب

عسر الهضم وارتجاع الحمض

ضعف المناعة

زيادة الوزن

تقول الدراسات أن العلاج بالحمام الدافئ له تأثير إيجابي على الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب لأنه يساعد في تنظيم الحالة المزاجية.

من المعروف على نطاق واسع أنه من أجل الصحة العامة والرفاهية، من المهم تنظيم وتعزيز قدرتك على النوم لمدة 8-9 ساعات يوميًا.

يقول الخبراء إن الاستحمام بماء دافئ قبل النوم يساعدك على النوم بشكل أسرع وأفضل.

يمكن أن يجعلك الاستحمام دافئًا، ويرفع دمك إلى السطح - ويسحب الحرارة من القلب، ويؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم مما يعزز الاسترخاء والنوم المتواصل.

يقول الخبراء إن الاستحمام يخلق أيضًا محيطًا وبيئة رائعة للتأمل - مما يساعدك على الهروب من التوتر اليومي.

للحصول على أفضل النتائج، استمتع بالاستحمام لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل النوم بساعة تقريبًا".

يساعد في التئام الجروح بشكل أسرع

يساعد الاستحمام اليومي في تهدئة القروح والجروح المصابة. وفقًا للأطباء، يساعد نقع المنطقة المصابة بمحلول ماء مالح دافئ في التئام أسرع. ولكن يجب إبقاء بعض الجروح جافة، لذا تأكد دائمًا من استشارة طبيبك قبل الغطس.

يهدئ آلام العضلات والمفاصل

غالبًا ما يساعد النقع في الماء الدافئ في تخفيف آلام العضلات والتوتر والألم وحتى الالتهاب. وفقًا للأطباء، تساعدك الحمامات أيضًا على تخفيف آلام عضلاتك وتحسين نطاق حركتك وقدرتك على ممارسة الرياضة.

يساعدك الاستحمام على الحفاظ على نظافتك، حيث يلتصق العرق والأوساخ ببشرتك، مما يؤدي إلى انسداد المسام وتسبب نمو البكتيريا والفطريات، مما يؤدي إلى أنواع مختلفة من العدوى. قال الدكتور جوبال: "يفتح الماء الدافئ مسامك، مما يسمح بتطهير أعمق وفعالية أفضل للصابون".

لذا، أثناء الاستحمام، ابدأ أسبوعيًا في فرك وجهك وجسمك، للحفاظ على بشرتك ناعمة كالحرير. كما يساعدك على تجنب التهيج والالتهابات والقروح الناتجة عن تراكم خلايا الجلد الميتة. يمكن للماء الدافئ فتح مسام الجلد وطرد الأوساخ التي تتراكم على مدار اليوم وتسمح للصابون بالدخول حقًا والقيام بوظيفته.

كم مرة يجب أن تستحم في اليوم؟

يقول الخبراء أنه على الرغم من عدم وجود تواتر مثالي للاستحمام، إلا أن الاستحمام مرتين في اليوم – مرة في الصباح ومرة أخرى قبل النوم مباشرة - يعد أمرًا رائعًا لمعظم الناس. قد تكون الاستحمامات القصيرة – التي تستمر لمدة ثلاث أو أربع دقائق مع التركيز على الإبطين والفخذ كافية.