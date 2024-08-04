شكرا لقرائتكم خبر عن عادات يومية قد تضر بصحتك دون أن تدرى.. لا تتناول الكرواسون مع القهوة والان مع تفاصيل الخبر

نريد جميعًا أن نعيش حياة طويلة وصحية، ومع ذلك، هناك العديد من العادات اليومية التي لا نعرف عنها شيئًا ولكنها تضر بصحتنا، نتعرف عليها فى هذا التقرير، بحسب موقع تايمز ناو.

بعض العادات اليومية التي قد تؤثر على نمط حياتك: １- زر الغفوة فى المنبه

في حين أنك قد تكون في حرب غفوة مع المنبه الخاص بك يوميًا، فأنت بحاجة إلى فهم أن هذا لن يفيدك بأي شكل من الأشكال، من المهم أن تحصل على ضوء الشمس الصباحي لأنه يبقيك منسجمًا مع ساعة جسمك الطبيعية، ويمكن أن يساعدك على النوم بشكل أسرع في المساء والاستيقاظ مبكرا.

２- القهوة والكرواسون

هل تستمتع بالكرواسون والقهوة عندما تكون متأخرًا عن العمل؟ قالت لوسي جونز، أخصائية التغذية، في حديثها إلى صحيفة ذا صن، "إن تناول الطعام في السيارة أو على عجل يؤدي غالبًا إلى اختيارات غذائية سيئة". تتسبب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات المكررة، مثل الكرواسون، في ارتفاع نسبة السكر في الدم. يمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض مستويات الطاقة.

３- كثرة الجلوس

إذا لم تتح لك الفرصة للنهوض من مكتبك فقد تتجه نحو مشاكل صحية. يعد نمط الحياة المستقر السبب الجذري للعديد من المشكلات المتعلقة بالصحة. أظهر باحثون يابانيون أن المشاركين الذين يمشون لأكثر من ساعة يوميًا لديهم متوسط عمر أطول من أولئك الذين فعلوا ذلك لأقل من ساعة. يمكن أن يؤدي الابتعاد عن مكتبك للتنزه السريع أيضًا إلى تقليل مستويات التوتر.

４- عشاء متأخر على الأريكة

تجنب عادة تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، على الأريكة، وخاصة مع الوجبات الجاهزة. يجب أن تهدف إلى تناول الطعام على الطاولة مع شريكك أو أطفالك. يتم ذلك حتى تتمكن من الاطمئنان على بعضكما البعض.

إن تناول الطعام على الأريكة أمام التلفزيون لا ينطوي على أي اتصال اجتماعي ويفتقر إلى كل اليقظة".