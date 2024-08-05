شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للمبتدئين.. كيف يمكن أن يساعدك المشي في إنقاص وزنك؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعد المشي أحد أكثر الإضافات سلاسة لرحلة اللياقة البدنية، فهو أبسط أشكال التمارين الرياضية ولكنه فعال بنفس القدر لصحتك العامة.

في كثير من الأحيان يتم تجاهل هذه الحقيقة الخاصة بالمشي أو التقليل من شأنها وفقا لموقع " هيلث سايد"، يمكن أن يكون المشي تمرينًا فعالًا بشكل لا يصدق لفقدان الوزن، غالبًا ما يبدأ الأشخاص الذين يهدفون إلى إنقاص الوزن رحلتهم إما بتمارين الأثقال أو الجري أو تمارين أخرى متقدمة، ومع ذلك، إذا كنت مبتدئًا، فقد لا تكون تمارين المستوى المتقدم هي الطريقة المثالية للبدء.

ما النصائح التي يجب على المبتدئين تذكرها عند ممارسة المشي اليومي؟

يجب عليك التخطيط لجلسة المشي الأسبوعية الخاصة بك.

يجب عليك تعديل سرعة مشيك وفقًا لكمية الطاقة الموجودة لديك.

يمكنك محاولة رفع الأمر إلى مستوى أعلى من خلال ارتداء أوزان مثل أوزان الكاحل.

يجب عليك الحفاظ على وضعية جيدة أثناء المشى.

يجب عليك اختيار مسار للمشي صعب إذا كان ذلك ممكنًا، فكلما كانت التضاريس أكثر صعوبة، كلما كانت أكثر فعالية.

يجب أن تتناول وجبة خفيفة قبل المشي.

يجب عليك أن تحمل زجاجة ماء.

يمكنك التبديل بين المشي لمسافات طويلة والمشي القصير طوال الأسبوع.

قم بإدراج تمارين أخرى بعد جلسة المشي أو بينها.

لا تنسى أن تقوم بالتبريد بعد جلستك.