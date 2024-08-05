شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك لصحة نفسية أفضل وقلق أقل أثناء انتظار نتيجة الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يعيش طلبة الثانوية العامة في قلق وتوتر وهم في انتظار نتيجة الثانوية العامة، ومن المقرر أن يعقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2023 / 2024، لذا في هذا التقرير نقدم دليل لطلبة الثانوية العامة لصحة نفسية أفضل وقلق أقل أثناء انتظار نتيجة الثانوية العامة.

دليلك لصحة نفسية أفضل وقلق أقل أثناء انتظار نتيجة الثانوية العامة 1. تحدث إلى الأشخاص من حولك

حاول ألا تكتم مشاعرك، حيث أنك لست وحدك الذى تشعر بالقلق من نتيجة الثانوية العامة، بل أن هذا الأمر طبيعياً لكل الطلبة مثلك، بحسب ما نشر موقع thecompleteuniversityguide، كذلكم ربما شعر والديك أو أقاربك الأكبر سنًا أيضًا بنفس النوع من المشاعر في انتظار نتائجهم في بعض الأحيان، قد يساعد التحدث بصوت عالٍ عن مخاوفك في تخفيف العبء.

2. خطط لأفضل النتائج وأسوأها

لا تسير الامتحانات دائمًا وفقًا للخطة، وقد لا تحصل على الدرجات التي تحتاجها، تأكد من أنك بحثت عن ما يجب عليك فعله في يوم النتائج، ولكن لا تتوقف عند أسوأ سيناريو فكر في طريقة للاحتفال مع الأصدقاء والعائلة إذا حصلت على النتائج التي تحتاجها. حتى لو لم تكن درجاتك رائعة، فأنت لا تزال تستحق القيام بشيء لطيف.

من المهم أن تعرف أن درجاتك فى الامتحان لا تحدد قيمتك كشخص.

3. حافظ على روتين

حاول ألا تدع انتظار امتحاناتك يسيطر على تفكيرك، أبقِ نفسك مشغولاً قدر الإمكان لتشتيت انتباهك عن ضغوط يوم النتائج. إذا كانت لديك هوايات، فاستمر في ممارستها وحاول الالتزام بأي خطط وضعتها، مثل العطلات وقضاء الوقت مع الأصدقاء.

4. اصطحب معك شخصًا عند الحصول على النتيجة

اصطحب معك شخصًا ما في اليوم نفسه ليطمئنك ويناقش الخيارات إذا لم تكن نتائجك كما تريد، وليحتفل بنجاحك، يمكن أن يكون هذا الشخص أحد الوالدين أو أحد الأشقاء أو الأصدقاء أو حتى أحد المعلمين.

5. لا تشعر وكأنك مضطر إلى مشاركة درجات الامتحان مع المحيطين والأصدقاء

قد يكون هناك الكثير من الضغط من الأقران لفتح النتائج في نفس الوقت ومشاركة ما حصلت عليه مع الجميع، ولكنك لست مضطرًا إلى ذلك.

6. لا تنافس أو تقارن نتائجك مع الآخرين

من السمات الشائعة ليوم النتائج مشاركة الطلاب لنتائجهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يؤدي هذا إلى مقارنة نتائجك بشكل غير مناسب، قد يكون من المفيد تجنب وسائل التواصل الاجتماعي تمامًا لبضعة أيام.