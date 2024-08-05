دراسة جديدة تُحذر من احتواء الشوكولاتة على معادن ثقيلة سامة

حذرت دراسة جديدة، أجراها باحثون من جامعة جورج واشنطن، من أن العديد من منتجات الكاكاو في الولايات المتحدة تحتوي على مستويات مثيرة للقلق من المعادن الثقيلة السامة.

وقام الباحثون بتحليل 72 نوعا من الأطعمة التي تحتوي على الكاكاو، بما في ذلك الشوكولاتة الداكنة التي غالبا ما يشاد بها باعتبارها علاجا صحيا للقلب، على مدى 8 سنوات، ووجدوا أن 43% من المنتجات تحتوي على كمية من الرصاص تفوق التوصيات، في حين أن 35% منها تتجاوز حدود الكادميوم، وفقا لما نشر في نيويورك بوست.

وقالت لي فريم، التي قادت الدراسة: من المهم أن تناول الشوكولاتة باعتدال كما هو الحال مع الأطعمة الأخرى التي تحتوي على معادن ثقيلة، بما في ذلك الأسماك الكبيرة مثل التونة والأرز البني غير المغسول.

وأضافت فريم، مدير الطب التكاملي وأستاذ مشارك في الأبحاث السريرية والقيادة في كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة جورج واشنطن: أنه على الرغم من أنه ليس من العملي تجنب المعادن الثقيلة في الطعام تماما، يجب أن تكون حذرا بشأن ما تأكله وكميته.

وقالت فريم إنه من الممكن العثور على مستويات عالية من الرصاص في المحار ولحوم الأعضاء، والأطعمة أو المكملات العشبية المزروعة في تربة ملوثة أو المستوردة من دول ذات تنظيم أقل مثل الصين ونيجيريا والهند.

ويمكن أن يؤدي التعرض للرصاص إلى ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الدماغ والكلى والصحة الإنجابية، وتشمل أعراض التسمم بالرصاص الصداع وتشنجات المعدة والإمساك وآلام العضلات، والمفاصل وصعوبة النوم والتعب والتهيج وفقدان الرغبة الجنسية، كما أن التعرض المزمن للكادميوم قد يؤدي إلى أمراض الكلى والعظام والرئة، وبعض الأعشاب البحرية.

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