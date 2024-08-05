صحة ورشاقة

صحتك بالدنيا.. دليلك لصحة نفسية أفضل وقلق أقل أثناء انتظار نتيجة الثانوية العامة.. استشارى يوضح خطورة زرع عقدة التفوق فى الابن من صغره.. ماذا يأكل اللاعبون الأولمبيون طوال فترة المنافسة؟

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القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” على مدار الساعات القليلة الماضية عددًا من الموضوعات الخدمية التى تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، ومنها:


دليلك لصحة نفسية أفضل وقلق أقل أثناء انتظار نتيجة الثانوية العامة

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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