شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة صحية غنية بالكربوهيدرات يمكنك تناولها لتعزيز الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج جسم الإنسان إلى الطاقة لدعم وصيانة وظائف أعضائه الحيوية، ويتم الحصول على هذه الطاقة من الطعام الذي نتناوله، حيث يعمل على تحلل العناصر الغذائية المختلفة الموجودة في الطعام وامتصاصها في الدم على تزويد الجسم بالطاقة.

ووفقًا للمجلة العلمية البريطانية Nature، فإن الكربوهيدرات هي أحد المصادر الرئيسية للطاقة إلى جانب البروتينات والدهون. كما أن الجلوكوز الذي يتم الحصول عليه من الكربوهيدرات يدعم وظائف الجسم ويبقيك مشحونًا طوال اليوم، ومن الشائع أن تشعر بالتعب وانخفاض مستويات الطاقة اعتمادًا على أسباب مختلفة. ومع ذلك، فإن الجزء الجيد هو أنه بمجرد تناول الطعام، يبدأ جسمك في تقسيمه إلى جزيئات أصغر ويمتص الجلوكوز في مجرى الدم. وهذا يعني أنه يمكنك استعادة مستويات الطاقة لديك بعد تناول الأطعمة، وخاصة تلك الغنية بالكربوهيدرات الصحية، وفقا لما نشره موقع thehealthsite

أفضل الكربوهيدرات الصحية التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي الشوفان

يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف، وهو مصدر غني بالكربوهيدرات الصحية والمغذية. كما أنه غني بفيتامينات ب والمعادن الصحية الأخرى مثل البوتاسيوم والمنجنيز. كما أنه يساعد في الحفاظ على وزن صحي وتعزيز مستويات الطاقة في الجسم.

البنجر

هذه الفاكهة الحمراء هي مصدر ممتاز للحديد وحمض الفوليك والمنجنيز. كما أنها تحتوي على كمية جيدة من فيتامين سي وهي غنية بالألياف. الألياف والكربوهيدرات الموجودة في البنجر تجعلها فاكهة مثالية لتعزيز الطاقة.

الموز

الموز غني بالبوتاسيوم والألياف، وهو ما يبقيك ممتلئًا ونشطًا لفترة طويلة. كما يحتوي على فيتامينات صحية مثل فيتامين سي وفيتامين بي 6. وهو غني بمضادات الأكسدة والمركبات الكيميائية التي تساعد على تعزيز مستويات الطاقة وتحسين الحالة المزاجية.

أفوكادو

الأفوكادو مصدر رائع للكربوهيدرات الصحية، فهو غني بفيتامين سي وفيتامين إي وفيتامين ك، كما يحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس، مما يجعله مصدرًا جيدًا للطاقة. كما تساعد الدهون الصحية والألياف الموجودة فيه في التحكم في الوزن.

الخبز والحبوب الكاملة

يعد الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة خيارًا صحيًا مقارنة بالخبز الأبيض. فهو يحتوي على الألياف والكربوهيدرات التي يمكنها تعزيز مستويات الطاقة على الفور. ويمكن أن تساعدك الساندويتشات السريعة أو الخبز المحمص في التغلب على التعب.

العدس

العدس غني بالبروتين، وهو خيار غذائي ممتاز لتلبية احتياجاتك من الطاقة. العدس غني بالحديد والألياف والبوتاسيوم والزنك. كما أنه مصدر جيد لفيتامينات ب. يمكن أن يساعدك النظام الغذائي الذي يحتوي على العدس في الحفاظ على صحتك ونشاطك.