شكرا لقرائتكم خبر عن عزز صحة قلبك بهذه التمارين الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة بحثية جديدة نشرت في مجلة الطب والعلوم في الرياضة والتمارين الرياضية أن رفع الأثقال لمدة أقل من ساعة أسبوعيا قد يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية بنسبة تتراوح بين 40 إلى 70 %. ، . ووفقًا للباحثين في جامعة ولاية آيوا ، فإن مجموعتين فقط من تمارين الضغط على المقعد تستغرقان بالكاد 5 دقائق يمكن أن تكون فعالة أيضًا في الحفاظ على مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وفقا لما نشره موقع thehealthsite

تمارين هوائية

تتطلب هذه التمارين ضخ الدم المؤكسج إلى العضلات العاملة. وهي تحفز كل من معدل ضربات القلب ومعدل التنفس. وتشمل التمارين الهوائية السباحة وركوب الدراجات ولعب التنس والقفز بالحبل والمشي أو الجري. كما أنها تساعد في الحفاظ على مرض السكري من النوع 2 عن طريق تنظيم مستويات السكر في الدم.

تدريب المقاومة

تُعرف تمارين المقاومة أيضًا باسم تدريب القوة، وتُستخدم لبناء العضلات وحرق السعرات الحرارية وتحسين كثافة العظام ووظيفة المفاصل وقوة الأوتار والأربطة. وهي تشمل التمرين باستخدام الأوزان الحرة مثل الدمبل أو الأوزان اليدوية أو الحديد أو أشرطة المقاومة. وفقًا للكلية الأمريكية للطب الرياضي ، يجب على المرء ممارسة أنشطة تقوية العضلات في يومين غير متتاليين على الأقل كل أسبوع للحصول على نتائج أفضل. سيؤدي القيام بذلك إلى تقليل دهون الجسم والتي تعد أحد عوامل الخطر لأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، فإن ممارسة التمارين الهوائية وتمارين المقاومة معًا قد تساعدك على رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وخفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL).

تمارين المرونة والتوازن

تتضمن هذه التمارين أنواعًا مختلفة من التمدد: تمدد عضلة الفخذ، والاندفاع مع التواء العمود الفقري، وما إلى ذلك. تساهم هذه التمارين في صحة القلب بشكل غير مباشر من خلال زيادة مرونتك، مما يسهل عليك أداء تمارين اللياقة البدنية وتمارين القوة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تخفف من آلام المفاصل والتشنجات وغيرها من مشاكل العضلات مع زيادة استقرارك ومنع السقوط. وفقًا لخبراء اللياقة البدنية، يجب عليك القيام بهذه التمارين كل يوم قبل وبعد التمارين الأخرى.