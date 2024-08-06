شكرا لقرائتكم خبر عن طرق تشخيص فيروسى زيكا وحمى الضنك ووسائل الوقاية والان مع تفاصيل الخبر



فيروس زيكا هو فيروس من الحمض النووي الريبوزي ينتشر عادة عن طريق البعوض، وهو يتشابه مع حمى الضنك وهناك احتمال للتفاعل المتبادل في الاختبارات التشخيصية، مما يعقد التشخيص الدقيق، وخاصة في المناطق التي تستوطن فيها هذه الفيروسات ، فإن الناقلات الأساسية لفيروس زيكا هي بعوضة الزاعجة، والتي تنقل أيضًا حمى الضنك وحمى شيكونغونيا.

وخلال التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes سنتعرف على طرق التشيخص والعلاج .

ما يميز فيروس زيكا هو قدرته على الانتقال بطرق متعددة، بما في ذلك الانتقال الجنسي، مما يعقد استراتيجيات السيطرة والوقاية، وذلك بالمقارنة بالفيروسات الأخرى التي تنتشر عن طريق البعوض، فإن عدوى فيروس زيكا مرتبطة بانتشار أعلى لمتلازمة غيلان باريه، وهي حالة عصبية نادرة تسبب الشلل وضعف العضلات.

كما أن معظم مرضى زيكا يعانون من أعراض بسيطة أو لا يعانون من أي أعراض على الإطلاق، ولكن إذا أصيبت الحامل بالفيروس، فقد يتعرض الجنين للعدوى، مما يؤدي إلى حالات خلقية خطيرة مثل ضعف نمو المخ والرؤية، و يمكن أن يسبب فيروس زيكا الحمى والصداع وعدم الراحة في المفاصل والتهاب الملتحمة (احمرار في بياض العينين) وطفح جلدي الذي يمكن أن يكون مؤلمًا ويتكون من مناطق حمراء مرتفعة ومسطحة من الجلد.

ولذا من الضروري حماية النفس من لدغات البعوض من خلال استخدام طارد الحشرات، والنوم تحت الناموسيات، وتجنب السفر إلى الأماكن التي ينتشر فيها فيروس زيكا لمنع العدوى. يقتصر علاج فيروس زيكا حاليًا على العلاج العرضي، حيث لا يزال اللقاح قيد التطوير.