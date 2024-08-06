شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تحول المخاط للأسود.. متى تكون زيارة الطبيب ضرورة؟ والان مع تفاصيل الخبر

المخاط الأسود قد يكون علامة على وجود مرض كامن، مثل العدوى أو في بعض الأحيان يكون علامة على الإصابة بسرطان الرئة.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes بعض الأسباب المؤدية لظهور المخاط الأسود، ومنها: -التدخين :

يؤدي إلى ظهور المخاط الأسود بسبب القطران والمواد الضارة الأخرى الموجودة في الدخان.

-تعدين الفحم :

يتعرض العاملون في مناجم الفحم لخطر الإصابة بمرض الرئة السوداء بسبب استنشاق غبار الفحم..

-تلوث الطرق :

يؤدي القرب من الطرق المزدحمة إلى زيادة التعرض لانبعاثات المركبات والغبار.

السل

يمكن أن يسبب مخاطًا ملطخًا بالدم أو داكن اللون.

-العدوى الفطرية :

يمكن أن تؤدي الحالات مثل داء الرشاشيات، الأكثر شيوعًا في البيئات الرطبة وغير الصحية، إلى ظهور مخاط أسود.

متي يكون المخاط الأسود علامة على سرطان الرئة؟

-نمو الورم :

يمكن أن يسبب سرطان الرئة نخرًا (موت الأنسجة) ونزيفًا داخل الرئتين. يمكن أن يؤدي تحلل الدم وأنسجة الرئة إلى ظهور مخاط داكن أو أسود اللون.

-الانسداد والعدوى :

قد تؤدي الأورام إلى انسداد مجرى الهواء، مما يؤدي إلى التهابات ثانوية تنتج مخاطًا داكن اللون.

الأعراض المزمنة لسرطان الرئة الناتجة عن المخاط الأسود

-السعال المستمر :

السعال المستمر الذي ينتج مخاطًا أسود قد يشير إلى وجود سرطان كامن. وغالبًا ما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل ألم الصدر وضيق التنفس.

-فقدان الوزن والتعب :

فقدان الوزن غير المبرر والتعب والسعال المستمر مع المخاط الأسود يمكن أن تكون علامات تحذيرية من سرطان الرئة.

-دم في المخاط:

وجود الدم في المخاط، وتحوله إلى اللون الداكن أو الأسود، يمكن أن يكون نتيجة لغزو الورم للأوعية الدموية.

وأشار التقرير إلي أنه يجب الذهاب للطبيب في حالة ظهور المخاط الأسود بشكل مستمر، والقيام بالتصوير (الأشعة السينية، والتصوير المقطعي، ) وتحليل البلغم لتحديد السبب الأساسي والتحقق من وجود سرطان خفي.

وفي حالة إذا كان هناك اشتباه في الإصابة بسرطان الرئة، فقد يتم إجراء خزعة لتأكيد التشخيص وتحديد نوع السرطان.

