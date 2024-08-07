شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل 5 تمارين تنفس لطرد السموم من الرئتين والان مع تفاصيل الخبر

سرطان الرئة هو مرحلة من مراحل إنتاج الأنسجة بشكل غير طبيعي، وإذا حدث هذا في رئتيك، يُطلق عليه في المقام الأول سرطان الرئة . إ ويخضع علاج سرطان الرئة للتدخل الطبي والاختبارات والأدوية. ولكن يمكن السيطرة على مضاعفاته من خلال تمارين معينة ويمكن أيضًا تقليلها. وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

جرّب هذه التمارين المنزلية الخمسة لإدارة مضاعفات سرطان الرئة: تمارين التنفس العميق



التنفس العميق من خلال الأنف يسمح لبطنك بالارتفاع والزفير لتحسين سعة الرئة وتزويد الجسم بالأكسجين. كما يساعد في تقليل القلق والاسترخاء، وهي طريقة مفيدة لإدارة مضاعفات سرطان الرئة. بالنسبة للأفراد الذين يعانون من مضاعفات سرطان الرئة، فإن ممارسة التنفس العميق بانتظام يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص.

الجلوس وكأنك تمشى

ارفع ركبتك أثناء الجلوس على كرسي وكأنك تسير. هذا مفيد لأولئك الذين لديهم خيارات حركة محدودة ولا يمكنهم المشاركة في أنشطة نشطة أو بدنية. يمكن أن يؤدي ممارسة المشي بحركة الرجلين أثناء الجلوس بانتظام إلى تحسين الصحة العامة والقدرة على التحمل ومستويات الطاقة. بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مضاعفات سرطان الرئة، يساعدك هذا على الحفاظ على نشاطك البدني ودعم صحتك العامة.

دوائر الذراع



قف أو اجلس مع مد ذراعيك إلى الجانبين لتكوين دائرة صغيرة وزيادة الحجم. سيساعدك هذا على تحسين حركة كتفك وتقوية الجزء العلوي من جسمك. كما يعمل على تحسين الدورة الدموية التي يمكن أن تخفف من التوتر في منطقة الصدر، وهو مفيد لمن يعانون من سرطان الرئة. من خلال أداء هذا التمرين بانتظام، يمكنك دعم وظيفة الكتف بشكل أفضل وتقوية قوة الجزء العلوي من جسمك.

التمدد البسيط



إن التمدد البسيط مثل مد ذراعيك فوق رأسك وتمديد ساقيك أثناء الجلوس يعزز مرونتك ويقلل من تصلب العضلات. يمكن للتمدد اللطيف أن يخفف من الانزعاج من خلال تحسين وضعيتك، وهو أمر بالغ الأهمية للصحة العامة. بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أعراض سرطان الرئة، فإن القيام بهذا التمرين يدعم راحتهم الجسدية وقدرتهم على الحركة ويساهم في الصحة العامة.

رفع الساق



ارفع ساقك واحدة تلو الأخرى أثناء الجلوس أو النوم، وثبتها لبضع ثوانٍ قبل خفضها. سيساعد هذا في تقوية الجزء السفلي من جسمك وتحسين قدرة العضلات على التحمل. كما يعمل أيضًا على تحسين الدورة الدموية وتخفيف المضاعفات المرتبطة بالجلوس لفترات طويلة وعدم الحركة بسبب سرطان الرئة.