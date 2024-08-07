شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة لتعزيز مستويات الدوبامين فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

هل لاحظت يومًا أنك لا تستطيع التخلص من الشعور بالخمول أو الكسل في بعض الأيام، احذر قد يكون هذا مرتبطًا بالدوبامين، وهو الناقل العصبي الذي يساعد في تنظيم حالتك المزاجية ودوافعك، وعندما تنخفض مستويات الدوبامين لديك، قد تشعر بقلة النشاط واللامبالاة.

ولكن الخبر السار هو أنه يمكنك تعزيز الدوبامين بشكل طبيعي بالأطعمة المناسبة، فيما يلى حسب موقع onlymyhealth نعرض 10 أطعمة يمكن أن تساعد في تعزيز مستويات الدوبامين لديك وإعادة شحن مستويات الطاقة لديك.

أطعمة تعزز مستويات الدوبامين في الجسم 1. الموز

الموز غني بالتيروسين، وهو حمض أميني يحوله الجسم إلى الدوبامين، كما توفر هذه الفاكهة الصفراء دفعة سريعة من الطاقة بفضل السكريات الطبيعية الموجودة فيها وهي مليئة بفيتامينات ب6 و ج، التي تدعم صحة الدماغ بشكل عام.

2. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور، وخاصة اللوز والجوز وبذور الكتان، هي مصادر ممتازة للدهون الصحية والبروتين ومضادات الأكسدة، تساعد هذه العناصر الغذائية على حماية خلايا المخ ودعم إنتاج الدوبامين، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على المغنيسيوم، الذي يساعد على استرخاء الجهاز العصبي، وتقليل التوتر والقلق.

3. الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على فينيل إيثيلامين، وهو مركب يحفز الدماغ على إفراز الإندورفين والدوبامين، تتفاعل الشوكولاتة الداكنة مع العديد من النواقل العصبية، بما في ذلك السيروتونين والدوبامين، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم المكافأة والمزاج والشهية.

4. الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الصحية، وخاصة أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعد ضرورية لصحة الدماغ، تعمل هذه الدهون على تحسين بنية خلايا الدماغ، ودعم وظيفة الناقل العصبي وتعزيز مستويات الدوبامين، كما يوفر الأفوكادو فيتامينات ب و هـ، التي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي في الدماغ.

5. التوت

تحتوي التوت مثل التوت الأزرق والفراولة والتوت الأحمر على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا المخ من التلف التأكسدي، كما تحتوي على مستويات عالية من فيتامين سي والألياف، مما يعزز صحة المخ بشكل عام ويساعد في إنتاج الدوبامين.

6. الخضروات الورقية

تعتبر الخضراوات الورقية، بما في ذلك السبانخ والكرنب والجرجير، غنية بالعناصر الغذائية، فهي غنية بالحديد وحمض الفوليك وفيتامين ك، وكلها ضرورية لوظائف المخ، الحديد، على وجه الخصوص، ضروري لإنتاج الدوبامين

7. الأسماك الزيتية

الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة، هذه الدهون ضرورية للحفاظ على صحة الدماغ وتحسين وظيفة النواقل العصبية، بما في ذلك الدوبامين، يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للأسماك الزيتية في تحسين مزاجك والحفاظ على عمل دماغك على النحو الأمثل.

8. الكركم

الكركم، وهو نوع من التوابل الذهبية يحتوي على الكركمين، وهو مركب معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ثبت أن المادة الفعالة في الكركم، الكركمين، تعمل على رفع مستويات الدوبامين، مما يساهم في تعزيز خصائصه المضادة للاكتئاب، إضافة الكركم إلى وجباتك يمكن أن يعزز الحالة المزاجية بشكل طبيعي ويدعم صحة الدماغ بشكل عام.

9. البيض

البيض مصدر رائع للبروتين ويحتوي على مستويات عالية من التيروزين، الذي يتحول إلى الدوبامين في المخ، كما أنه يوفر العناصر الغذائية الأساسية مثل الكولين، الذي يدعم صحة المخ والوظائف الإدراكية.

10. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على العديد من الفوائد للعقل، فهو يحتوي على حمض الثيانين، وهو حمض أميني يمكنه تحسين الحالة المزاجية عن طريق زيادة مستويات الدوبامين في الدماغ.

