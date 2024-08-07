شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة ممنوعة على مرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المضافة يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم ويزيد من تفاقم مرض السكر. تؤدي أنماط الحياة غير الصحية مثل التدخين والأطعمة والمشروبات السكرية إلى زيادة مستويات الجلوكوز ومقاومة الأنسولين، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.



إذا تم تشخيص إصابتك بمرض السكري ، وهي الحالة التي يعاني فيها الجسم من ارتفاع مستويات السكر في الدم، فتأكد من عدم إدخال هذه الأطعمة في نظامك الغذائي أبدًا. يمكنها أن ترفع مستويات الجلوكوز في الدم على الفور.

المشروبات السكرية



تحتوي المشروبات مثل الصودا وعصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة والشاي المحلى على نسبة عالية من السكر، مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات الجلوكوز في مجرى الدم بسرعة. والإفراط في تناول هذه المشروبات السكرية قد يؤثر بشكل كبير على نسبة السكر في الدم وقد يؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأمد مثل مرض السكري.

خبز ابيض



يُصنع الخبز الأبيض من الدقيق الأبيض المكرر. يحتوي الخبز الأبيض على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر المضاف. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم وتسبب مشاكل أخرى. تنصح جمعية السكري الأمريكية بتجنب تناول الكربوهيدرات البيضاء بما في ذلك الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والحبوب المكررة لأنها تفتقر إلى القيم الغذائية وتساهم في مشاكل صحية أخرى.

رقائق البطاطس والمقرمشات



يتم معالجة الأطعمة المعبأة والوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس والمقرمشات والمكسرات المحمصة بكميات كبيرة من الملح والتوابل. يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم، والذي قد يكون أكثر ضررًا لشخص مصاب بالسكري من شخص غير مصاب بالسكري.

الكوكيز والمعجنات



لا تدع الرائحة الطيبة للمخبوزات مثل البسكويت والكعك والمعجنات تسيطر على قلبك وعقلك. تحتوي المخبوزات على نسبة عالية من السكر ويمكن أن تزيد من نسبة الجلوكوز في الدم. يتم تصنيع المخبوزات مثل البسكويت والمعجنات من الدقيق المكرر والسكر والزيت. يتم إضافة النكهات والمواد الحافظة إليها. كل هذا يمكن أن يؤثر على مرض السكري ويسبب لك مشكلة.

حليب دسم



قد يزيد الحليب المحتوي على الدهون الكاملة من خطر الإصابة بمرض السكري وقد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم . يحتوي الحليب كامل الدسم على كمية عالية من الدهون والكربوهيدرات التي تسبب مقاومة الأنسولين. ليس فقط الحليب الدسم، بل يمكن لأي منتجات ألبان تحتوي على دهون مشبعة وكربوهيدرات مثل الزبادي أو التوفو أو الجبن أن ترفع نسبة السكر في الدم.

الفواكه المجففة



تعتبر الفواكه المجففة مفيدة لصحتنا بشكل عام، ولكن ليس لمرضى السكري. تحتوي الفواكه المجففة على كميات كبيرة من السكر والكربوهيدرات. وهي تحتوي على نسبة عالية من مؤشر نسبة السكر في الدم والدهون، مما يتسبب في ارتفاع فوري في نسبة السكر في الدم. إذا كنت تعاني من مرض السكري، فتجنب الفواكه المجففة مثل الزبيب والتمر والتوت البري المجفف والمانجو.

